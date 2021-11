„Bauer sucht Frau“: Nach dem Scheunenfest – Bauer Mike trifft harte Entscheidung

Es ist wohl eine der wichtigsten Entscheidungen, die die Kandidaten bei „Bauer sucht Frau” treffen müssen. Wer darf mit auf die begehrte Hofwoche?

Beim „Bauer sucht Frau”-Scheunenfest entscheidet sich, wer für eine Woche auf den Hof zieht und wer mit gepackten Koffern wieder nach Hause muss. Auch Kuh- und Schweinehalter Mike aus Hessen hat eine Wahl getroffen – nach der großen Sause kommen ihm allerdings erste Zweifel.

„Bauer sucht Frau”: Landwirt ist mit seiner Damen-Wahl unzufrieden

Als es darum geht, ob „Bauer sucht Frau”-Kandidat Mike entweder Michaela oder Sandra bei sich aufnimmt, schien noch alles in Ordnung. Er fragte Sandra, ob sie mit auf seinen Hof wolle.

Kuh- und Schweinehalter Mike und seine beiden Kandidatinnen bei „Bauer sucht Frau”, Michaela (l.) und Sandra. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Am Morgen danach folgt dann aber die bittere Erkenntnis und Mike sagt: „Je später der Abend wurde, umso mehr habe ich darüber nachgedacht, ob die Sandra die richtige Frau ist.“

----------------------------------------

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel und Antonia Hemmer

----------------------------------------

Er will Klartext sprechen und nicht länger falsche Gefühle vortäuschen. Als er Sandra in ihrer Unterkunft besucht sagt er deutlich: „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass macht keinen Sinn so wirklich.“

Für Mike klappte es leider nicht bei „Bauer sucht Frau” mit der großen Liebe. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Bauer sucht Frau”-Landwirt muss sich enttäuschter Kandidatin stellen

Das hat gesessen! Während sich Mike über seine Gefühle anscheinend mehr als klar ist, kann Sandra es nicht glauben.

+++„Bauer sucht Frau“ (RTL): Bauer hat wichtige Frage – die Antwort ist ein Schock+++

„Also hast du mich quasi gestern eingeladen und dann ist dir eingefallen 'ne, doch nicht' und dann sagst du mir das jetzt, kurz bevor es losgeht?“, will sie von ihm wissen.

„Bauer sucht Frau”: Mike schickt Kandidatin vor der Hofwoche nach Hause

Mike kann diese Aussage nur bestätigen und sich noch von Sandra verabschieden, bevor die beiden die getrennte Heimreise antreten.

----------------------------------------

Mehr zu „Bauer sucht Frau”:

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer spricht Klartext – jetzt dürfen es alle wissen

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Bauer hat wichtige Frage – die Antwort ist ein Schock

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause mit ehrlichem Geständnis – „Was die wenigsten wissen“

----------------------------------------

Dass sie Mikes Worte doch mehr getroffen haben, als zunächst gedacht, zeigt Sandras Reaktion im anschließenden Interview. Hier kullern bei der „Bauer sucht Frau”-Kandidatin vor der Kamera die Tränen.

Warum Biobauer Matthias beim ersten Kennenlernen eine fiese Klatsche von Kandidatin Kim kassierte, erfährst du hier.