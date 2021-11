„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer spricht Klartext – jetzt dürfen es alle wissen

Es war DIE Überraschung schlechthin: Antonia Hemmer und Patrick Romer haben sich zwar nicht während der direkten Dreharbeiten von „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt, wohl aber kurze Zeit später.

Seitdem sind die beiden immer noch ein Paar. Zusammenwohnen tun die „Bauer sucht Frau“-Kandidaten allerdings noch nicht. Patrick lebt am Bodensee auf dem Hof seiner Eltern, Antonia in Hannover. Auf Instagram klärt die RTL-Schönheit jetzt auf, warum es mit dem Zusammenleben so lange dauert.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer spricht Klartext über Patrick

Dafür gibt es einen einfachen Grund. Immer wieder werde Antonia von Fans darauf angesprochen, weshalb sie immer noch nicht an den Bodensee gezogen sei, verrät das Model auf Instagram. Schließlich ist Antonia seit 2020 mit dem Landwirt zusammen.

Antonia Hemmer und Patrick Romer lernten sich bei „Bauer sucht Frau” kennen und lieben. Foto: TVNOW / friese.tv/Andreas Friese

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel

„Bauer sucht Frau“-Antonia: „Immer ein Druck“

„Wir haben uns in letzter Zeit viele Gedanken darüber gemacht und wirklich stark überlegt, ob wir zusammenziehen sollen. Da wir immer wieder diese Frage gestellt bekommen, war auch immer ein Druck, zusammenzuziehen, da es andere so erwarten“, so Antonia Hemmer. Und weiter verrät sie: „Das Problem ist, dass Patrick noch zu Hause lebt und nicht ausziehen will bzw kann, da er noch mitten im Studium steckt und auch zu Hause den Hof (Tiere etc.) nicht im Stich lassen kann.“

Deshalb gibt es für die beiden „Bauer sucht Frau“-Turteltauben gerade keine andere Lösung. „Zu Patrick ins Kinderzimmer ziehen, will ich auf keinen Fall“, erklärt die Blondine. Eine eigene Wohnung in einer fremden Stadt mieten, in der sie dann größtenteils alleine sei, weil Patrick nicht ausziehen will, wolle sie auch nicht, so Antonia.

Gerade erst ist die neue „Bauer sucht Frau“-Staffel gestartet und schon gibt es einen Aufreger bei den Bauern. Warum sogar Inka Bause beim Scheunenfest geschockt war, erfährst du hier >>> (jhe)