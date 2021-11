„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer kann es einfach nicht fassen – „War so peinlich“

Es gibt Momente, in denen möchte man am liebsten im Erdboden versinken. Genau so einen hat jetzt „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer erlebt.

In ihrer Instagram-Story lässt die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin ihre Fans an ihrem Dilemma teilhaben – ganz in der Hoffnung, nicht die einzige zu sein, der das schon mal passiert ist.

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer erlebt peinlichen Moment

In Zeiten der Corona-Pandemie haben Homeoffice und Online-Calls eine ganz neue Bedeutung bekommen. Monatelang mussten zahlreiche Menschen ihren Arbeitsplatz nachhause verlegen. Besprechungen gab es dann nur virtuell. Zoom, Teams, .. die Liste der möglichen Programme ist lang. Doch was, wenn man einen dieser Calls einfach verschläft?

Das ist „Bauer sucht Frau“:

„Bauer sucht Frau“ ist eine Datingshow bei RTL

Moderiert wird die Sendung von Inka Bause

Die Show läuft seit Oktober 2005

Mittlerweile gibt es auch „Bauer sucht Frau International“ – ein Ableger, bei dem Landwirte aus dem Ausland nach der großen Liebe suchen

Berühmte Teilnehmer der RTL-Show sind Schäfer Heinrich, Narumol, Uwe und Iris Abel

+++„Bauer sucht Frau“: Antonia Hemmer verkündet Mega-News – Fansk önnen sich freuen+++

Antonia Hemmer und Landwirt Patrick Romer lernten sich in der RTL-Show „Bauer sucht Frau” kennen und lieben. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Genau das ist jetzt der Influencerin Antonia Hemmer passiert. Sie hat die Besprechung schlichtweg verpennt – bis ihr Handy klingelte. Natürlich wollten die anderen Teilnehmer von ihr wissen, wo sie denn bleibt.

Der „Bauer sucht Frau“-Star schaltete glücklicherweise schnell und tischte ihren Gesprächspartnern eine kleine Notlüge auf, um sich Zeit zu verschaffen: „Scheiße, mein Internet funktioniert gerade nicht“. Irgendwas sei mit ihrer Leitung.

„Leute, es war so peinlich“

Dann hat sie aufgelegt und sich im Akkord fertig gemacht. BH an, Haare gekämpft und zack – im Schlafanzug ins Zoom-Meeting. Für zwei Stunden. „Leute, es war so peinlich, ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Sagt mir nicht, bitte, dass ich die einzige Person bin, der sowas schon mal passiert ist.“ Irgendwie sympathisch, oder?

Einer, der neulich auch einen Einblick in sein mobiles Office gegeben hat, ist übrigens SternTV-Moderator Steffen Hallaschka. Wie es bei ihm aussiehst, liest du hier >>>. (abr)