„Bares für Rares“ ohne Horst Lichter klingt genauso komisch, wie der ZDF-„Fernsehgarten“ ohne Andrea Kiewel. Als Gesicht der Show ist der ehemalige TV-Koch seit 2013 mit dabei. Bis heute führt er durch die Sendung und zeigt sich wissbegierig und lernfreudig gegenüber seinen Gästen und ihren Mitbringseln.

Gegenüber Teresa und Adrian Wolf aus Bayern muss sich der „Bares für Rares„-Moderator jetzt aber eingestehen: „Man merkt, dass ich alt werde.“

„Bares für Rares“: Horst Lichter ist planlos

Auslöser des Ganzen ist ein Überbleibsel aus einer früheren Bekanntschaft von Adrian – ein Stuhl. Der ist „durchaus bequem, wenn man sich reinsetzt, es ist aber auf jeden Fall ein Stuhl, den man dekorativ irgendwo an den Eingang stellt, oder Ähnliches.“ Da ist sich Teresa sicher. Das Möbelstück sei vor allem „etwas fürs Auge und nichts fürs stundenlange Sitzen.“

Diese Einschätzung bestätigt auch die Aussage von „Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel. Der merkt zum verwendeten Wildleder an: „Da hat man natürlich auch das Problem, dass wenn man mit einer Jeans darauf sitzt, es ganz schnell verfärbt.“ Kein Wunder also, dass das Paar den Stuhl loswerden will.

Doch bevor es in Richtung Händler geht, arbeitet Horst Lichter mit den beiden erstmal seinen Fragenkatalog von Hochzeit bis Kinder ab. Als Adrian dann von seinem Job erzählt, muss Lichter passen. Von dieser Berufsbezeichnung hat er bislang wohl noch nie gehört.

ZDF-Verkäufer muss „UX-Konzepter“ erklären

„Wir sind beide im digitalen Bereich unterwegs. Ich bin digitale Produktmanagerin und der Adrian ist …“, startet Teresa und ihr Mann ergänzt: „UX-Konzepter“. An dieser Stelle spricht Horst Lichter sein Alter an.

Dann erklärt Adrian. „Das ist sowas wie ein Architekt für Webseiten, Web-Plattformen und Applikationen. Also ich bin derjenige, der das strukturiert aufbaut, damit jemand wie ihr … also, damit man das möglichst einfach benutzen kann.“

Den kleinen, vermutlich ungewollten Seitenhieb kann der Moderator nicht unkommentiert lassen und witzelt: „Das war nochmal nachgetreten. Für EUCH, damit IHR das auch benutzen könnt.“ Dann merkt er an, dass am Ende niemand vorm Altwerden gefeit ist. Eine Tatsache, bei der sich die Männer einig sind.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.