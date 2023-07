Der erste Auftritt im ZDF-Fernsehgarten und schon leistet er sich einen peinlichen Fehler: Für Jochen Schropp ist seine Premiere in der Show von Kult-Moderatorin Andrea Kiewel gleich mal mit einem dicken Patzer gestartet.

Der Schauspieler und TV-Moderator hat bei der Kleiderwahl nämlich völlig ins Klo gegriffen. Offensichtlich ist eine wichtige Nachricht des „Fernsehgarten“ nicht bei ihm eingegangen – und so musste er sich die Häme von ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel gefallen lassen.

Fernsehgarten (ZDF): Schropp mit Outfit-Patzer

Am Sonntagmorgen (16. Juli) begrüßte Andrea Kiewel die Zuschauer zur großen Sommerparty auf dem Mainzer Lerchenberg in einem knallweißen Outfit. Spätestens ein Blick auf die Zuschauerränge ließ sofort erahnen, was die heutige Kleiderordnung ist: Alle in weiß.

Nur einer hatte es offenbar nicht mitbekommen: Jochen Schropp. Der Sat.1-Star kam in einer lockeren braunen Hose und einem blau-weißem Hawaii-Hemd in die Show. Neben den weiteren Gästen Mareike Armado, Ralf Morgenstern und Matthias Mester fiel er damit natürlich sofort auf – denn die haben die Nachricht bekommen.

Und als hätte Kiwi es geahnt, sagte sie als sie die Gäste ankündigte noch: „Ich hoffe sie haben alles richtig durchgelesen, was auf ihrem Ticket stand – nicht nur ganz in weiß, sondern dass sie auch kochen müssen.“

„Ich wusste es nicht“

Den Outfit-Patzer musste Andrea Kiewel natürlich sofort ansprechen: „Jochen mein Schatz, zum ersten Mal im Fernsehgarten und sich schon gleich nicht an die Kleiderordnung gehalten.“ Er beteuerte: „Ich habe die Nachricht nicht erhalten. Ich wusste es nicht. Ich dachte es ist Sommerparty, aber es ist eine White-Party.“

Von Mareike Armado gab’s dann sofort einen Seitenhieb: „Warum wussten die Holländer das? Weil sie lesen können.“ Und auch Kiewel konnte sich kleinere Nickligkeiten nicht verkneifen. Provokativ fragte sie Schroop, was ihm denn bei den Zutaten für das Kochduell auffallen würde. „Die Zutaten haben auf jeden Fall die Nachricht bekommen, dass es heute weiß ist“, muss Schroop zugeben. Sei es drum, Spaß hatten sie trotzdem mächtig.