Wenn man an Mallorca und seine Partymusik denkt, ist sein Name wohl der Erste, der einem direkt in den Kopf kommt: Mickie Krause. Mit Songs wie „Eine Woche wach“, „Schatzi, schenk mir ein Foto“ oder dem Klassiker „Zehn nackte Friseusen“ brachte der Mann mit der markanten Lockenpracht noch so jede Großraum-Disco der Baleareninsel zum Beben. Beim legendären Mallorca-„Fernsehgarten“, den das ZDF am 30. Juli 2023 ausstrahlen wird, wird Mickie Krause dagegen nicht zugegen sein.

Ja, es war eine Überraschung für viele treue „Fernsehgarten“-Zuschauer, als Mickie Krause plötzlich in der Gästeliste für den vergangenen Sonntag (9. Juli 2023) auftauchte. Bei brüllender Hitze begrüßte der Mallorca-Star in kurzer Hose und weißem Hemd zusammen mit Andrea Kiewel die Zuschauer zum „Es lebe der Sport“-„Fernsehgarten“.

Mickie Krause verzichtet auf Mallorca-„Fernsehgarten“

Aber halt? Klar, ist Mickie Krause extrem sportlich, lief sogar schon einen Marathon. Doch normalerweise ist schon der „Malle“-Fernsehgarten sein Metier. Warum er nicht am 30. Juli in Mainz dabei ist, verriet der 53-Jährige auf Anfrage dieser Redaktion. Da sei er im „wohlverdienten Urlaub“, so der Partyschlagerstar.

Na, das ist doch mal verständlich. Und er ist nicht der einzige Malle-Superstar, der nicht bei Kiwi auftreten wird. So werden nach Informationen dieser Redaktion auch Ikke Hüftgold („Bumsbar“, „Ich schwanke noch“) und Isi Glück („Delfin“, „Das Leben ist ne Party“) nicht dabei sein.

Auch Ikke Hüftgold und Isi Glück fehlen

Während Ikke Hüftgold absagte, weil er nicht seine Hits „Bumsbar“ und „Sauftourist“ sondern lediglich „Lied mit gutem Text“ spielen sollte (hier mehr Infos), hat Isi Glück zeitglich einen Auftritt beim „Bavaria goes Zrce“-Festival in Kroatien. Damit sind bereits drei der aktuell erfolgreichsten Mallorca-Stars abgesprungen. Das potentielle Teilnehmerfeld für Kiwis Malle-Abenteuer lüftet sich also so langsam.

Dabei wird die Show am 30. Juli 2023 eine ganz besondere. So wird der „Fernsehgarten“ zwar wie gewohnt um zwölf Uhr aufgezeichnet, nicht aber live ausgestrahlt. Warum das ZDF diese Entscheidung getroffen hat, liest du hier.