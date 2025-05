„Fernsehgarten“ lässt die Bombe platzen – es geschieht in ein paar Wochen

Der nächste Samstag (25.05.) steht beim ZDF „Fernsehgarten“ ganz im Zeichen des Schlagers. Stars wie Vincent Gross, Hans Sigl, Tim Peters und viele mehr besuchen Andrea Kiewel alias Kiwi am Lerchenberg in Mainz.

Und auch in den nächsten Wochen hat das „Fernsehgarten“-Team schon feste Gaststars im Repertoire. Einer davon hat jetzt selbst zusammen mit dem ZDF die Bombe platzen lassen!

„Fernsehgarten“ und Star lassen Bombe platzen

Der „Fernsehgarten“ verspricht im Juni vielseitig zu sein. Mottos wie „Sommer-Feeling“ (01.06.), „Vintage-Flohmarkt“ (08.06.) und „Kiwis 25. Jubiläum“ (15.06.) sind im Sommermonat dabei. Und nicht zu vergessen der „Blütenzauber“ am 22.06.

Eine Sängerin hat jetzt bekanntgegeben, dass sie an dem Tag zu Gast in der sonntäglichen Gute-Laune-Show ist. Die Rede ist von „Dschungelcamp“- und Schlager-Star Anna-Carina Woitschack. Auf Instagram macht sie die News öffentlich: „TV News!! Am 22.06. bin ich zu Gast im ZDF Fernsehgarten. Vielleicht seid ihr ja live dabei?“ Und auch auf der offiziellen Webseite der Sendung steht ihr Name schon im Programm.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ZDF-Team freut sich bereits riesig über Anna-Carinas Zusage und schreibt bei Instagram: „Danke, dass du wieder dabei bist!“ Und auch ihre Fans sind hellauf begeistert, ihren Star bald wieder auf der Bühne im „Fernsehgraten“ zu sehen. So schreibt jemand: „Tolle News, mal schauen, ob ich es schaffe, dabei zu sein.“ Ein anderer: „Ich freue mich riesig auf dich im Fernsehgarten, entweder vor Ort oder zumindest vor dem Fernseher!“ Oder: „Freu mich jetzt schon wahnsinnig auf den Tag.“

Bislang ist nur noch ein weiterer Gaststar am 22. Juni fix. Wie das ZDF schreibt, wird auch die Band „Drei Meter Feldweg“ Kiwi einen Besuch abstatten.

„Fernsehgarten“: Diese Mottos erwarten Fans im Juli

Auch im Juli 2025 können sich die Zuschauer auf spannende Mottos freuen, bis auf den 3. August sowie den 14. September. An diesen Tagen findet der „Fernsehgarten“ nicht statt: