„Bares für Rares“: Paukenschlag in ZDF-Show! Verkäuferin fällt aus allen Wolken

Die beliebte ZDF-Sendung „Bares für Rares“ ist und bleibt eine Wundertüte. Jedes Mal aufs Neue lassen sich die Verkäufer und auch die Zuschauer von den Expertisen und Verhandlungen im Händlerraum überraschen. So auch am Freitagnachmittag (26. April), als Marita Olschewski ins Pulheimer Walzwerk kommt. Ihr Armband hält nämlich gleich mehrere unerwartete Details bereit.

„Bares für Rares“: Verkäuferin fällt aus allen Wolken

Doch beginnen wir von vorn: Die 67-Jährige aus Rostock möchte im Auftrag einer Freundin verkaufen. Mit dabei hat sie einen goldenen Armreif, der mit kleinen Perlen geschmückt ist. Nach einer kurzen Plauderei mit Moderator Horst Lichter startet Expertin Wendela Horz direkt mit ihrer Analyse – und die soll es in sich haben.

Zunächst erklärt Wendela, dass das Armband um 1890 gefertigt wurde. Das sorgt bei Marita Olschewski schonmal für Staunen und große Augen. Was dann folgt, ist allerdings nicht so erfreulich: Es handelt sich bei dem Material nicht um Gold, sondern um eine Goldauflage. Der Zustand lässt leider zu wünschen übrig. Die Verkäuferin wittert schon, dass sich ihr Wunschpreis von 500 Euro wahrscheinlich nicht haltbar ist.

„Bares für Rares“: Händler reagieren deutlich

Und so ist es letztendlich auch: Wendela Horz kann der Dame aus Rostock nur 100 bis 150 Euro in Aussicht stellen. Marita Olschewski nimmt die Karte trotzdem an und versucht ihr Glück bei Waldi, Elke, Wolfgang und Co. Die erkennen natürlich sofort, dass es sich hierbei nicht um echtes Gold handelt und setzen mit den Geboten daher niedrig an. Trotz der Umstände kann die Verkäuferin ihr Armband letztendlich für 150 Euro an Waldi verkaufen.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.