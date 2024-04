„Bares für Rares“: Händler Waldi überrascht in ARD-Show – selbst Horst Lichter baff

Walter Lehnertz, besser bekannt als „Waldi“, ist als echte Kultfigur der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ bekannt. Mit seinem unverwechselbaren Ausruf „80 Euro für den Prügel!“ hat er sich fest in die Herzen der Zuschauer gespielt.

Nun sorgt der Trödelhändler mit einer Aktion für staunende Blicke.

„Bares für Rares“-Händler: So fies wurde er hinters Licht geführt

Seit Beginn der Show gehört Walter Lehnertz zum festen Inventar des Händlertisches von „Bares für Rares.“ Vor Kurzem wurde der Trödelhändler aus der Eifel jedoch ordentlich auf den Arm genommen. In der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“ erlaubten sich sein Kollege Horst Lichter und Moderatorin Barbara Schöneberger einen Streich, der es in sich hatte.

+++„Bares für Rares“: Waldi kauft Beuys-Werk – Stunden später geht der Preis durch die Decke+++

Waldi wurde vorgespielt, dass eine ältere Dame eines seiner antiken Tabletts erworben hatte. Das Hinterhältige daran: Es war einst ein Geschenk Lichters. Die Reaktion des Händlers darauf war so herzergreifend, dass er vor Verzweiflung fast die Nerven verlor. Als dann in der ARD-Show die Streichszenen erneut gezeigt wurden, konnte sich Waldi nicht mehr zurückhalten und brach in Tränen aus.

Doch während der „Bares für Rares“-Star in der Sendung reingelegt wurde, sorgte er in der Live-Show selbst für ein staunendes Publikum.

„Bares für Rares“-Star: Das ließ er verewigen

„Schau mal her!“, wies er Barbara Schöneberger an und präsentierte stolz sein Tattoo am linken Oberarm. Dies ziert das bekannte „Bares für Rares“-Logo und die Worte „80 Euro Waldi.“ Barbara fragte ihn daraufhin sichtlich amüsiert: „Du hast dir deinen eigenen Namen tätowieren lassen?“ Mit einem Lächeln antwortete Waldi: „Ja, dat is es wert.“

Für seinen noch untätowierten Arm hatte Barbara gleich einen Vorschlag parat: „Der andere Arm bietet doch noch etwas Platz, um auch Horst darauf zu verewigen.“

Die Meinungen zu Waldis Tattoo gingen übrigens weit auseinander. Während sich Barbara Schöneberger begeistert zeigte, wirkte Horst Lichter, der aus Köln zugeschaltet war, eher fassungslos. Die Liebe zur ZDF-Sendung „Bares für Rares“ ging Waldi wahrlich unter die Haut.