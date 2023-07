Es passiert nicht oft, dass Horst Lichter und Co. bei „Bares für Rares“ auf ein bekanntes Gesicht treffen. Umso größer ist die Freude, als plötzlich Rentnerin Brita wieder am Expertentisch steht. Die Verkäuferin war Anfang des Jahres schon mal in der ZDF-Sendung zu Gast, damals wurde sie allerdings von Expertin Heide Rezepa-Zabel wieder nach Hause geschickt.

Der Grund: Die Kunsthistorikerin konnte nicht klar bestimmen, ob es sich bei dem Stein, der in dem von Brita mitgebrachten Armband, um einen echten Saphir handelt oder nicht. In der Folge von Mittwoch (19. Juli) wird die „Bares für Rares„-Verkäuferin dann mit einem Ergebnis vorstellig.

„Bares für Rares“-Verkäuferin feiert Comeback

An ihren Namen erinnert sich Horst Lichter zwar nicht mehr, dass Brita aber mit ihrem Armreifen schon mal zugegen war, weiß er noch. Auch Heide Rezepa-Zabel ist wieder mit dabei und ganz gespannt, was Brita zu erzählen hat. Doch dann sorgt die unerwartet für lange Gesichter.

Brita legt gleich mal los und zwar mit traurigen Nachrichten: „Wir sind nach Idar-Oberstein gefahren und waren im Gemmologischen Institut und die haben festgestellt, leider festgestellt, dass es ein synthetischer Stein ist.“ Die Reaktion der Expertin: „Bedauerlich! Aber Sie haben ihre Chancen genutzt, was natürlich wunderbar ist, weil es hätte auch wirklich ein feiner Saphir sein können.“

ZDF-Expertin hat Zweifel

Für Brita scheint die Sache damit vom Tisch. „Es ist erledigt. Aber auch ein synthetischer Stein hat ja seinen Wert.“ Hat er! Trotzdem äußert die Expertin leichte Bedenken. Denn das Schmuckstück ist ein echter Brummer und „nicht mehr ganz in Mode“. Rezepa-Zabel ist sich nicht sicher, wie gut sich das Schmuckstück verkaufen lässt. Einen Verkaufspreis von 4.200 Euro hält sie aber für durchaus realistisch.

Mehr News:

Wenn es mit einem echten Stein auch deutlich mehr geworden wäre, ist Brita trotzdem zufrieden. Und was sagen die Händler? Die sind erstmal erschlagen von der Größe des Steins und wollen natürlich gleich wissen, ob dieser echt ist.

Bekanntlich ist er’s nicht – 4.000 Euro bekommt sie aber trotzdem noch dafür.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.