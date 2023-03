„Bares für Rares“: Frau kann nicht fassen, was sie hört – „Wäre unglaublicher Wert“

Die Wenigsten, die sich bei „Bares für Rares“ bewerben, dürften davon ausgehen, dass sie am Ende ohne Geld, dafür aber mit ihrem Mitbringsel im Gepäck zurück nach Hause fahren. Aber manchmal kommt eben doch alles anders als geplant.

Auch „Bares für Rares„-Verkäuferin Brita ist eigentlich mit dem Ziel angereist, ihr edles Armband an die Händler zu verkaufen. Doch so weit kommt sie gar nicht. Bei Horst Lichter und Kunsthistorikerin Heide Rezepa-Zabel findet die Reise bereits ein jähes Ende. Und das, obwohl die Expertise mehr als vielversprechend ist.

„Bares für Rares“-Expertin ist begeistert

Die ZDF-Expertin ist ganz fasziniert von dem ihr vorgelegten Armreif mit dem opulenten blauen Stein. „Das ist aber ein ordentlicher Klopper“, muss auch Horst Lichter zugeben. Bei dem Schmuck handelt es sich um ein Erbstück von Britas Tante. „Ich habe es nie getragen“, erzählt sie.

Ihr Wunschpreis liegt bei 4.000 Euro. Verscherbeln will sie den Reif damit also schon mal nicht. „Der Goldreif ist aus 750er Gold gearbeitet. […] Also 18-karätiges Gold“, erklärt die Expertin. Als es um den Stein in der Mitte geht, kann sie nur schmunzeln. Denn der ist etwas ganz Besonderes.

„Bares für Rares“-Kandidatin trifft Entscheidung

„Der Stein hat eine sensationelle Farbe. Und es handelt sich um einen Saphir, wussten Sie das?“, fragt Heide Rezepa-Zabel die Verkäuferin. Die kann gar nicht glauben, was die Expertin sagt und stellt fest: „Das wäre ja ein unglaublicher Wert.“ Aber genau das ist der Fall.

Für genauere Informationen zum Stein, müsste das Schmuckstück in einem Labor überprüft werden. Handelt es sich dabei um einen künstlichen Stein, liegt der Wert für den Armreif bei rund 4.000 Euro.

Ist es allerdings ein Stein, der erhitzt worden und damit in der Farbe verändert, steigt der Preis auf 15.500 Euro. „Jetzt habe ich nasse Hände“, kommentiert Lichter. Handelt es sich aber wirklich um einen echten Stein ohne Veränderungen, würde alleine für den Stein der Preis auf 22.800 Euro steigen. Insgesamt könnte Brita dann rund 27.000 Euro bekommen. Ein nettes Sümmchen, bei dem sich die Verkäuferin entscheidet, ihren Armreif wieder einzupacken und auf die Antwort aus dem Labor zu warten.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.