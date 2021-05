„Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila: Intime Botschaft – „bin dem Leben dankbar“

Julian Schmitz-Avila ist seit 2015 fester Bestandteil in der ZDF-Trödelsendung „Bares für Rares“. Der Kunst- und Antiquitätenhändler fungiert in der Show als Händler, kauft die Produkte der „Bares für Rares“-Verkäufer demnach für seinen eigenen Antiquitätenhandel in Bad Breisig in Rheinland-Pfalz.

Privat zeigt sich Julian Schmitz-Avila nur selten offen. Umso erstaunter ist nun eine Nachricht des „Bares für Rares“-Stars, die er auf Instagram an seine Fans richtet.

Bares für Rares-Händler Julian Schmitz-Avila hat eine Nachricht für seine Fans. Foto: imago images

„Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz Avila mit intimen Worten

Auch dem 34-Jährigen macht die momentane Corona-Situation zu schaffen. Vor Monaten wurden die Dreharbeiten zu „Bares für Rares“ wegen der Pandemie eine Zeit lang unterbrochen. Für Julian Schmitz-Avila ist es offenbar gerade jetzt wichtig, sich weiter selbst zu beschäftigen.

Ungewohnt offen schreibt der „Bares für Rares“-Händler nun bei Instagram:

„Was mir hilft, die aktuelle Situation zu überstehen, ist, produktiv zu bleiben und meinen Geist und Körper zu trainieren.“ Und genau das stärkt ihn. „Ich bin dem Leben dankbar, denn obwohl sich die ganze Welt in einer Krise befindet, kann ich weiterhin das tun, was ich liebe.“ Dazu veröffentlicht der Trödelexperte ein Bild von sich mit einer Skulptur in der Hand.

Bei seinen Fans kommen diese Worte gut an. Sie kommentieren:

„Wir lieben Dich“

„Das ist die richtige Einstellung“

„Wirklich schönes Setting; gefällt mir!!“

Als eine Followerin ihn dann auch noch aufgrund der lässigen Pose öffentlich fragt, ob er jetzt auch Model sei, folgt die Antwort prompt von ihm – und zwar in Form eines sich schlapp lachenden Emojis.

Und damit beweist „Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila wohl: Der Humor ist ihm trotz Corona-Pandemie nicht verloren gegangen. (jhe)

Eine Frau aus Bayern kam mit einem gigantischen Wunschpreis in die Trödelshow. Wie das für sie ausging, liest du hier.