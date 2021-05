ProSieben-Moderator rückt mit der Sprache heraus – „So soll‘s wohl sein“

ProSieben-Moderator Daniel Aminati ist schon seit den 90ern im TV-Geschäft tätig und für jeden Spaß zu haben. Doch so intim wie jetzt hat man den „taff“-Star wohl noch nie gesehen!

Auf Instagram hat es der ProSieben-Moderator bereits vor wenigen Tagen offiziell gemacht. Daniel Aminati hat seiner Freundin Patrice Eva Fischer einen Heiratsantrag gemacht. Jetzt teilt er mit seinen Fans ein Video davon – und macht obendrein ein Geständnis.

ProSieben-Moderator Daniel Aminati teilt Verlobungsvideo

Daniel Aminati und Patrice Eva Fischer sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Mittlerweile auch verlobt. Foto: IMAGO / POP-EYE

Der 47-Jährige stellte seiner Liebsten bereits vor zwei Wochen die Frage aller Fragen – ganz romantisch im gemeinsamen Malediven-Urlaub. Den Moment teilte der ProSieben-Star bereits im Netz. Nun will Daniel Aminati mit einem Video noch weitere Momentaufnahmen zeigen. Dazu beschreibt er obendrein seine Gefühle, die er an dem Tag hatte:

„Noch keine zwei Wochen ist es her, dass wir ein paar unvergessliche Urlaubstage am indischen Ozean verbringen durften. Nochmal VIELEN UND HERZLICHEN DANK FÜR ALL EURE GLÜCKWÜNSCHE ZU UNSERER VERLOBUNG“, beginnt der frisch Verlobte seine Worte. Und weiter: „Ich arbeite nun schon sooo lange als Moderator – dachte, ich bin ziemlich textsicher: Beim Antrag hab ich die Hälfte vergessen. So soll´s wohl sein.“

Das ist ProSieben-Star Daniel Aminati:

Daniel Aminati wurde am 9. September 1973 in Aachen geboren

Von 1994 bis 1997 war er Leadsänger der ersten deutschen Boyband „Bed & Breakfast“

Im Jahr 1998 begann er seine Karriere als Moderator beim Sender „Radio Aachen“

Zwei Jahre später moderierte er seine erste Fernsehsendung „beatz per minute“ bei KIKA

Seit 2006 ist Daniel Aminati Aushängeschild des Senders ProSieben

Dort moderiert er Magazine wie „Galileo“ und „taff“

Daniel Aminati: ProSieben-Star gibt erste Hinweise zur Honeymoon

Prosieben-Star Daniel Aminati ist verlobt. Foto: IMAGO / Future Image

Auch ein Profi hat also offenbar noch Muffensausen. Eigentlich plante Daniel Aminati für seine Patrice Eva noch ein Feuerwerk am Sternenhimmel, doch sei ihm das im Malediven-Resort nicht erlaubt worden, wie er gesteht.





Wann genau nun die Hochzeit stattfinden soll, verrät der TV-Beau noch nicht. Dafür gibt er aber bereits erste Hinweise, was die spätere Hochzeitsreise betrifft. Die könnte nämlich auch eventuell auf die Malediven gehen.

