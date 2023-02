Barbara Schöneberger: ARD-Zuschauer genervt – „Ich bin raus“

Bei „Verstehen Sie Spaß?“ (ARD) mit Barbara Schöneberger als Moderatorin werden Personen Streiche gespielt und mit der versteckten Kamera festgehalten. Hört sich eigentlich ganz witzig an – aber: Die aktuelle Folge kommt bei vielen Twitter-Nutzern überhaupt nicht gut an.

Seit April 2022 moderiert Barbara Schöneberger „Verstehen Sie Spaß?“ in der ARD. Sie übernahm den Job von Guido Cantz, der Ende 2021 den Job an den Nagel hing. Bislang moderierte sie drei Ausgaben – und am Samstagabend (11. Februar) kam Nummer vier hinzu. Doch die Folge fiel bei den Zuschauern auf Twitter durch.

„Verstehen Sie Spaß?“ mit Barbara Schöneberger: Kinder-Hotel und Fail-Shooting

Unter anderem Star-Influencer Riccardo Simonetti (405.000 Follower auf Instagram) wurde bei “Verstehen Sie Spaß?“ ordentlich durch den Kakao gezogen. Er traf bei einem inszenierten Fotoshooting auf anstrengende Mitarbeiter, die versuchten, ihn auf die Palme zu bringen. Doch der 29-Jährige blieb die Ruhe selbst.

Und auch Personen außerhalb der Promi- und TV-Welt wurden ordentlich aufs Korn genommen: So checkten einige Urlauber in einem Hotel ein, in welchem lediglich Kinder arbeiteten.

„Verstehen Sie Spaß?“ mit Barbara Schöneberger: Twitter-User nicht überzeugt

Doch die Gags und Streiche kamen bei der Twitter-Gemeinde anscheinend überhaupt nicht gut an. „Tja, ein Simonetti lässt sich mit nix provozieren. Profi. Clip leider lustlos“, „Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu jung oder inzwischen viel zu alt für dieses ‚Verstehen Sie Spaß?‘ bin“, „Ob das so eine gute Idee von Schöneberger war, einen so aus der Zeit gefallenen Spießerhumor zu moderieren? Aber das muss sie selbst wissen. Ich bin raus“ und „Nur peinlich im Jahre 2023“, heißt es unter anderem auf Twitter. Vielleicht kommt die nächste Folge „Verstehen Sie Spaß?“ bei den Zuschauern ja besser an…