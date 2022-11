„Bachelor in Paradise“-Star Mimi spricht über Begegnung mit Niko Griesert in Köln – seine Reaktion war eindeutig

Es war ein TV-Drama, das seinesgleichen suchte und wohl noch immer sucht. 2021 suchte Mimi Gwozdz beim „Bachelor“ auf RTL nach der großen Liebe. Und sie fand sie auch, dachte sie zumindest noch im Finale. Da entschied sich Niko Griesert nämlich für die hübsche Hessin. Doch kurz darauf machte der „Bachelor“ einen Rückzieher. Er wollte nun doch lieber mit Mimis Konkurrentin Michèle de Roos zusammen sein.

Mittlerweile ist auch diese Beziehung beendet und Mimi wiederum macht sich auf die Suche nach dem neuen Mr. Right. Und zwar bei „Bachelor in Paradise“. Wir haben vor dem Start der neuen Folgen mit der 28-Jährigen gesprochen.

Millionen Menschen haben 2021 mit dir gelitten. Hand aufs Herz – wie lange musstest du mit dir ringen, bis die Zusage für ‚Bachelor in Paradise‘ stand?

Ich musste gar nicht mit mir ringen. Die Bachelor-Zeit ist für mich schon seit knapp zwei Jahren vorbei. Ich werde aber immer wieder darauf angesprochen, wie hart doch das Finale beziehungsweise die Zeit danach gewesen sein muss. Für mich ist die Sache aber gegessen und der Mann hat keine Relevanz in meinem Leben.

Was erhoffst du dir von der Teilnahme?

Ich erhoffe mir eine coole Zeit, mit sympathischen und unterschiedlichen Leuten, spannende Dates und kalte Drinks. Und wenn alles glattläuft, vielleicht noch als Kirsche auf dem Sahnehäubchen einen tollen Mann, der weiß, was er will.

Hattest du vor deiner Zusage Angst, dass dir noch einmal so das Herz gebrochen werden könnte?

Wenn ich mit so einer Einstellung durchs Leben gehen würde, müsste ich mich ja zu Hause einschließen und gar nichts mehr wagen (lacht).

Niko und Michèle haben sich getrennt. Hat er sich in der Zeit noch einmal bei dir gemeldet?

Tatsächlich sind wir uns jetzt zwei, drei Mal in Köln über den Weg gelaufen oder waren auf denselben Events eingeladen. Da werde ich aber gekonnt ignoriert – von Michèle wiederum nicht, aber Freundinnen werden wir in diesem Leben wahrscheinlich auch keine mehr.

Welcher der Jungs bei ‚Bachelor in Paradise‘ hat es dir angetan?

Definitiv Paul! Ein Mann, der jeden Abend mit einem Cocktail an der Bar steht – was will man mehr? (lacht)

Wenn es um die Frage nach der nächsten ‚Bachelorette‘ geht, fällt immer wieder auch dein Name. Wann sehen wir dich als neue Rosendame?

Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht gerne mal an der Stelle der „Verteilenden“ stehen würde, auch wenn das, glaube ich, der anstrengendere Part ist. Erstmal heißt es jetzt aber, das Paradies zu genießen.

„Bachelor in Paradise“ startet am 3. November 2022 auf RTL Plus.