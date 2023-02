ARD: Zuschauerwut nach Abendshow – „Unverschämt“

Am vergangenen Montag (6. Februar) kam es zu einem tragischen Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Zahlreiche Menschen verloren dabei ihr Leben – einige gelten noch immer als vermisst. Die ARD entschied sich dazu, aufgrund der aktuellen Geschehnisse das Programm zu ändern…

Statt pünktlich zur Primetime wurde die jährliche Karnevalssitzung „Wider den tierischen Ernst“ aus Aachen erst rund zwei Stunden später gegen 22:10 Uhr ausgestrahlt. Neben der Verleihung des Ordens an Bundesministerin Annalena Baerbock standen auch mehrere Reden auf dem Programm. Doch die kamen bei den ARD-Zuschauern offenbar nicht so gut an!

Großteil der ARD-Zuschauer ist entsetzt

Besonders via Twitter machten mehrere Personen aus dem ARD-Publikum ihrem Ärger Luft. „Einige Reden waren weder witzig noch geistreich – persönlich diffamierend, unter der Gürtellinie“, gab eine Userin ihre Meinung ganz offen preis. Dabei kritisierte die Frau insbesondere die Erwähnung von Friedrich Merz und Wladimir Putin auf einer Ebene. Dies zeuge von Unsicherheiten und Sorge gegenüber der Aufteilung der verschiedenen Parteien.

„Dann scheint nur noch canceln, diffamieren und unverschämt werden zu helfen. Das ist nicht mehr Karneval“, vertrat die Nutzerin weiter ihre Meinung im Tweet. Ein anderer Nutzer ließ diese Aussage ebenfalls nicht unkommentiert: „Jemand, der für unsere Sicherheit Verantwortung trägt, sollte sich so eine Entgleisung nicht leisten. Der Vergleich mit Putin war einfach nur widerlich.“

ARD-Übertragung sorgt für gespaltene Meinungen

Einige Reden hätten offenbar besser auf eine Partei-Veranstaltung gepasst, anstatt zu einer Prunksitzung der Narren. Bei diesem Punkt ist sich das ARD-Publikum allerdings nicht komplett einig. Für einen Teil der Zuschauer gehöre es nämlich einfach dazu, in der Karnevalszeit mehr zu tolerieren, als sonst üblich.

Mehrere Themen:

„Karneval ist Kritik an und Spotten über die Herrschenden – sollte es zumindest sein“, versuchte ein weiterer Twitter-User die Wogen der Diskussion etwas zu glätten. Was für den einen noch ein Lacher war, ist für den anderen längst unter der Gürtellinie. Eines wird dabei allerdings besonders deutlich: Die ARD hat mit ihrer Übertragung der Karnevalssitzung in diesem Jahr mächtig polarisiert.