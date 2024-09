ARD muss Programm ändern – aus einem bewegenden Grund

Was macht man, wenn eine lebende Legende Geburtstag hat? Natürlich, man wirft das ganze Fernsehprogramm über den Haufen! Der ewige Rebell der deutschen Rockszene Peter Maffay feiert seinen 75. Geburtstag. Und die ARD hat beschlossen, diesem Ereignis gebührend zu huldigen.

Mit 70er-Schlager im Gepäck startete Maffay seine Karriere, doch von Heile-Welt-Melodien wollte er bald nichts mehr wissen. Der Mann, der mit „Du“ die Herzen eroberte, träumte von Rockrhythmen und wilden Bühnenauftritten. Und wie wir alle wissen, wurde dieser Traum mehr als wahr. Mit Alben wie „Steppenwolf“ rockte er die Charts und das nicht nur einmal!

ARD schmeißt das Programm um für Peter Maffay

Nach über 50 Jahren voller Hits und ausverkaufter Konzerte verabschiedete sich der beliebte Sänger kürzlich von der Bühne – aber nicht ohne einen letzten großen Auftritt. Die Abschiedstournee, die im Juli in Leipzig vor einer riesigen Fan-Menge ihren krönenden Abschluss fand, wurde von den Kameras begleitet. Filmemacher Andreas Heineke fing dabei nicht nur die spektakulären Shows ein.

Er folgte dem erfolgreichen Musikproduzenten auch auf einer persönlichen Reise in seine rumänische Heimat. Das Ergebnis? Eine packende Dokumentation mit dem Titel „Maffay“. Und wann könnte man diese besser zeigen als zu Ehren seines 75. Geburtstags? Am Freitagabend (30. August 2024) um 22.20 Uhr, gibt’s die exklusive Einsicht in das Leben eines Mannes, der nie erwachsen werden wollte – und das ist auch gut so!

Die ARD sorgt dafür, dass der Abend ganz im Zeichen von Maffay steht. Wer braucht da noch eine Geburtstagstorte, wenn man Rockgeschichte serviert bekommt?

Die Ausstrahlung des „Tatorts: Wer zögert, ist tot“ wird um eine Stunde verschoben und startet nun erst um 23.20 Uhr.