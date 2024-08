Formel 1: Kurz nach heftigem Crash – Mercedes gibt Antonelli-Hammer bekannt

Am Freitag (30. August) feierte Supertalent Andrea Kimi Antonelli sein Debüt in der Formel 1. Es sollte ein Festtag für die Italiener und Mercedes werden, doch das ging gewaltig schief. Der 18-Jährige krachte nach wenigen Minuten in der legendären Parabolica in die Wand und musste seine Premiere vorzeitig beenden (hier mehr!).

Dieser Auftritt hat aber offenbar nichts an der Meinung von Mercedes geändert. Keine 24 Stunden später hat Mercedes seinen Nachwuchsfahrer Andrea Kimi Antonelli für die Saison 2025 als Fahrer bekanntgegeben. Der Italiener wird gemeinsam mit George Russell für die Silberpfeile in der Formel 1 an den Start gehen.

Formel 1: Antonelli fährt 2025 für Mercedes

Die Spatzen pfiffen es seit Monaten von den Dächern, nun ist es offiziell: Antonelli wird Nachfolger von Lewis Hamilton. Der gerade einmal 18 Jahre alte Italiener wird in der kommenden Saison in der Formel 1 für Mercedes an den Start gehen. Das gab der Rennstall am Samstagmorgen vor dem Qualifying in Monza offiziell bekannt.

Antonelli gilt als eines der größten Talente im Motorsport. Anfang des Jahres schaffte er von der FRECA (Formel 4) sofort den Sprung in die Formel 2. Nach nur einem Jahr geht er nun den nächsten Schritt und fährt in der Königsklasse des Motorsports.

„Unser Fahreraufgebot für das Jahr 2025 vereint Erfahrung, Talent, Jugend und unbändigen Speed. Wir sind begeistert von dem, was George und Kimi in das Team einbringen – als einzelne Fahrer, aber auch als Partnerschaft. Unsere neue Besetzung ist perfekt, um das nächste Kapitel in unserer Geschichte aufzuschlagen. Es ist auch ein Beweis für die Stärke unseres Nachwuchsprogramms und unseren Glauben an einheimische Talente“, erklärte Mercedes-Boss Toto Wolff.

„Hat uns beeindruckt“

Über Antonelli sagte Wolff: „Kimi hat immer wieder gezeigt, dass er das Talent und die Schnelligkeit hat, um an der Spitze unseres Sports mitzuhalten. Wir wissen, dass es ein weiterer großer Schritt nach oben sein wird, aber er hat uns bei seinen F1-Tests in diesem Jahr beeindruckt, und wir werden ihn bei jedem Schritt seines Lernprozesses unterstützen.“

Lange Zeit spekulierte Mercedes auf eine Verpflichtung von Max Verstappen, doch der Niederländer entschied sich für einen Verbleib bei Red Bull. Nun beerbt Antonelli Hamilton bei Mercedes.