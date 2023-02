Flughafen Düsseldorf: Erdbeben in der Türkei hat Auswirkungen auf Flugverkehr – das müssen Reisende jetzt wissen

Das Erdbeben am Montag (6. Februar) in der Türkei an der Grenze zu Syrien hat die ganze Welt erschüttert (hier geht es zum aktuellen Newsblog). Selbst im Westen von Deutschland standen die Waagen nicht still. Hunderte Nachbeben, Tausende Tote und Verletzte – auch in unserer Region haben der Flughafen Düsseldorf und Köln-Bonn Anteil an dem tragischen Ereignis genommen.

Zudem haben die Airlines, die von hier aus starten, Informationen für die Fluggäste bereitgestellt. Was müssen sie wissen, wenn sie vom Flughafen Düsseldorf oder Köln-Bonn aus in die Türkei oder nach Syrien fliegen möchten?

Flughafen Düsseldorf: Flüge nach Erdbeben in der Türkei annulliert!

„Wir sind tief betroffen vom Ausmaß der jüngsten Erdbeben, die Syrien und die Türkei erschüttert haben. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und allen, die um ihre Familie, Freunde und Nachbarn bangen.“ Mit diesen Worten wendet sich der Düsseldorfer Airport an alle Betroffenen.

Auf der Abflugtafel stehen für Dienstag, den 7. Februar, bereits vier annullierte Flüge nach Istanbul, Ankara und Adana. Letztere wären in den Morgenstunden gestartet, der nach Ankara um 13.55 Uhr und der nach Istanbul um 18.10 Uhr. Viele Maschinen sollen aber wie geplant starten – auch nach Istanbul, Izmir, Ankara und Trabzon. Ab Köln/Bonn sind zwei Abflüge nach Istanbul und Istanbul-Sabiha Gökcen gecancelled – einer um 17.55 Uhr und einer am Mittwoch um 2.05 Uhr.

Betroffene sollten sich zwecks Erstattung der Flugtickets mit den jeweiligen Airlines (Turkish Airlines, Sunexpress etc.) in Verbindung setzen.

Chaos am Flughafen Istanbul

Viele Menschen machen sich Sorgen um Freunde und Verwandte, die aktuell in der Türkei sind. Andere hatten vor, in den nächsten Tagen dorthin zu fliegen. Doch die Erdbeben haben den Flugverkehr innerhalb der Türkei und auch darüber hinaus zwischenzeitig stillgelegt. Zudem macht in Istanbul auch noch das Wetter Schwierigkeiten. Schneefälle und Kälte verhindern Abflüge. Der Flughafen bittet die Ankommenden, sich vor Abflug mit den jeweiligen Airlines in Verbindung zu setzen.

Turkish Airlines hatte bereits am 5. Februar wegen des Wetters gewarnt, dass Flüge nach oder ab Istanbul Flughafen kurzfristig abgesagt werden könnten. Pegasus Airlines will zusätzliche Flüge für Passagiere und auch Such- und Rettungsteams anbieten. Und dafür senkt das Flugunternehmen sogar bis zum 13. Februar die Ticketpreise für alle Flüge ab Adana auf 100 türkische Lira, was umgerechnet 4,95 Euro entspricht. Dadurch soll Passagieren die Möglichkeit gegeben werden, möglichst einfach und schnell zurück nach Hause zu fliegen.

Wer wegen des Erdbebens in Kahramanmaraş seinen Flug nicht antreten kann, sollte sich deshalb bei seiner jeweiligen Airline informieren, wie es um eine Stornierung steht. Pegasus Airlines bietet beispielsweise eine kostenlose Änderung oder Stornierung für eine Liste von Flügen an.