ARD baut Programm wegen Erdbeben komplett um: Karnevalisten schauen in die Röhre

Diese Katastrophe erschüttert die ganze Welt. Über 1.800 Menschen haben beim schrecklichen Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze bereits ihr Leben verloren. Beinahe minütlich kommen neue Opferzahlen. Verständlich, dass die ARD dies nicht ignorieren und an einem solchen Tag eine lustige Karnevalssendung zeigen kann. Der Sender baut sein Programm am Montagabend (6. Februar) komplett um.

Demnach stellt die ARD nach der „Tagesschau“ um 20 Uhr seinen Programmablauf komplett auf den Kopf. Statt der Karnevalsveranstaltung „Wider den tierischen Ernst“, bei der Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne) die beliebte Auszeichnung „Wider den tierischen Ernst“ erhalten sollte, zeigt Das Erste um 20.15 Uhr einen Brennpunkt zum Thema „Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien“.

ARD baut Programm wegen der Erdbebenkatastrophe um

Im Anschluss folgt Luisa-Neubauer-Freund Louis Klamroth mit einer „Hart aber fair“-Sondersendung zur Katastrophe in Syrien und der Türkei. Titel der „Hart aber fair“-Spezialausgabe: „Das Erdbeben in Syrien und der Türkei – wie können wir helfen?“

Im Mittelpunkt der Diskussion sollen dann folgende Fragen stehen: „Eine Natur-Katastrophe, mitten in einer dicht besiedelten Region, die Krieg und Flucht kennt: Wie rasch kommt jetzt die Hilfe dort an, was können wir für die Opfer vor Ort tun? Und wie stehen wir den vielen Menschen hier bei, die Verwandte und Freunde im Beben-Gebiet haben?“

Die Karnevalssitzung „Wider den tierischen Ernst“, die eigentlich um 20.15 Uhr gezeigt werden sollte, wird um 22.10 Uhr nachgeholt. Wichtig sei laut ARD: „Die Sendung ist eine Aufzeichnung vom Samstag, 4.2.2023. Die Mitwirkenden können also nicht auf aktuelle Ereignisse eingehen und feiern relativ unbeschwert Karneval.“ Im Anschluss an die Karnevalssendung folgt dann um 0.10 Uhr die Nachtausgabe der „Tagesschau“.