Liebhaber der ARD-Telenovela ‚Sturm der Liebe‘ stehen vielleicht vor einem schweren Abschied. Die anhaltenden Quotenschwankungen und die Unzufriedenheit der Zuschauer drohen den Sturm der Liebe zu einem bedrohlichen Wirbelsturm zu machen.

Dabei erfreut sich die ARD-Show schon seit Jahren größter Beliebtheit. Sowohl in Online-Foren als auch in Facebook-Gruppen schließen sich Fans – jung wie alt – zusammen, um über die neusten Vorgänge in Bichlheim zu diskutieren.

Ein schwerer Schlag für die ARD

Die aktuelle Zuschauerknappheit bringt die sonst so gefeierte Serie in ein düsteres Quotentief. Schon im Februar berichtete das Branchenportal „DWDL“ von sinkenden Zuschauerzahlen – und bis jetzt scheint sich die ARD nicht von ihrem Tief erholt zu haben. Was bedeutet das für die Zukunft der Show?

Es scheint, als würde der Wettlauf um jüngere Zuschauer der Show schwer zu schaffen machen. Selbst der loyale Fankreis fragt sich, wie lange die ARD diesen Zuschauerrückgang noch hinnehmen kann.

In der jüngsten Zeit hat die Show nur 0,89 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken können. Für die ARD und die Show ist diese Zahl ein Alarmsignal. Droht der Verlust der zweistelligen Marktanteile nach einer fast zweimonatigen Durststrecke? Hinzu kommt, dass sich immer mehr dem Streaming zuwenden – schließlich läuft die ARD-Sendung um 15.10 Uhr nachmittags.

ARD: Fan-Unmut – das Todesurteil für die Show?

Auch die Unzufriedenheit der Fans häuft sich zunehmend. In den sozialen Medien finden sich regelmäßig negative Kommentare über die Charaktere der 19. Staffel. Auf der offiziellen Facebook-Seite der Serie heißt es, dass die Charaktere nicht mehr gut oder sogar nervig seien. „Frau Schwarzbach nervt“, schrieb eine Nutzerin zuletzt über Alexandra Schwarzbach (gespielt von Daniela Kiefer), das Serien-Biest aus Staffel 19.

Gleichzeitig scheint es laut vielen User-Kommentaren an der Story-Line zu hapern. Schließlich verstehen die meisten nicht, warum Vanessa, Caroline und Max und das Baby sich bei den Sonnbichlers einnisten und scheinbar niemand Geld zur Verfügung hat.

Bleibt „Sturm der Liebe“ weiterhin montags bis freitags um 15.10 Uhr auf ARD bestehen? Nur die Zeit wird es zeigen.