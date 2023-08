Paukenschlag in der ARD! Diese Sender kannst du bald nicht mehr empfangen

Der öffentlich-rechtliche Sender macht Ernst. Nach der neusten Entscheidung der ARD schauen bald knapp 1,1 Millionen Zuschauer buchstäblich in die Röhre. Es geht den Sendern an den Kragen.

Ein entspannter Sonntagabend auf der Couch und einem neuem „Tatort„? Das könnte bald der Vergangenheit angehören. Zumindest für einige Zuschauer der ARD. Diese Neuerung dürfte vielen mal so gar nicht in den Kram passen.

ARD schafft Standardauflösung ab

Die ARD macht Ernst. Laut Informationen des Newsletters „epd medien aktuell“ plant der öffentlich-rechtliche Sender die Übertragung ihrer Sender in Standardauflösung (SD) über Satellit zu Beginn des Jahres 2025 einzustellen. Das bedeutet, dass die ARD und alle Regionalprogramme nur noch in hoher Auflösung (HD) empfangen werden können.

Doch was bedeutet das nun für die 1,1 Millionen Haushalte, die gerade noch über Standardqualität schauen? Wohlmöglich müssen dann neue Geräte angeschafft werden. Denn zum Empfang der Programme in HD ist ein geeigneter Receiver oder ein entsprechendes TV-Gerät erforderlich, das HD-tauglich ist.

Private Sender ziehen nicht mit

Der Grund für diesen endgültigen Wechsel: Die Übertragung in Standardqualität sei wirtschaftlich nicht mehr rentabel. Zu wenig Zuschauer schauen noch über SD. Diese Doppelversorgung sei somit unnötig. Doch keine Sorge: Das Publikum soll rechtzeitig über den Wechsel informiert werden.

Das ZDF hingegen soll laut „epd medien aktuell“ noch nicht mit diesem Gedanken spielen und setzt weiterhin auf Programme in Standardqualität. Und auch die privaten Sender RTL, Sat.1, ProSieben und Co. werden vorerst nicht auf HD wechseln. Schließlich ist es in diesem Fall auch eine Frage der Zahlbereitschaft der Zuschauer. Denn hohe Auflösung bei den privaten Sendern kostet Geld.