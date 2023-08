ARD: Genervte Lehrerin will nur acht Stunden die Woche arbeiten

Traumjob Lehrer. Wochenlange Urlaube, nur halbtags arbeiten, jedes Wochenende frei – das sind die gängigen Klischees über Lehrkräfte. Doch stimmt das wirklich? Eine ARD-Doku mit dem Titel „Scheißjob Lehrer“ hat sich nun der Frage gewidmet, wie schön oder auch schlimm der Beruf wirklich ist. Und dabei kamen interessante Aspekte zum Vorschein.

So konnte die ARD Lehrerin Nora Oehmichen begleiten. Sie unterrichtet am Otto-Hahn-Gymnasium in Ludwigsburg. Seit 17 Jahren lehrt sie Geschichte, Französisch und Ethik. Sie ist verbeamtet, eine Lehrerin aus Überzeugung.

ARD zeigt Doku über den „Scheißjob Lehrer“

Doch sie hadert mit ihrem Job. So gehört es auch zu ihrer Arbeit, die Pausenaufsicht machen zu müssen. Ein Job, den in Frankreich beispielsweise Studentinnen und Studenten machen würden, damit die Lehrer ihre Pausen für andere Inhalte nutzen könnten.

Ein weiteres Problem: der Lehrermangel. Zu viel Arbeit für zu wenig Arbeitskräfte. Nora Oehmichen ist noch da. Doch auch sie musste ihre Stunden reduzieren. Wegen ihrer kleinen Kinder wollte sie weniger arbeiten. Die Kinder seien zwar jetzt groß, wieder aufstocken wolle sie jedoch nicht.

Lehrerjob und Familie?

In ihren Augen sei ein Vollzeit-Lehrerjob nicht mit der Familie vereinbar: „Man kann natürlich sagen: Ja, man soll seine Ansprüche nicht so hoch haben. Aber was ist das dann fürn … Ich muss das ja ein paar Jahrzehnte machen.“ Nun gut, das ist aber in anderen Berufen auch so.

Doch Oehmichen will noch weiter reduzieren. Nur noch acht Stunden will sie im kommenden Jahr pro Woche unterrichten. Möchte sich dagegen mehr bildungspolitisch engagieren. „Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich eines Tages so weit bin, dass ich am Sonntagabend sagen kann: Yeah, morgen ist Montag und die Schule geht wieder los. Dass ich einfach gerne hingehe, weil ich mich nicht so als Dompteurin fühle, die nicht alle mit einer Peitsche in eine Reihe setzen und auf das Selbe drillen muss. Alle sagen immer, wie wichtig Teamwork ist, aber in der Schule nicht. Abschreiben darfst du nicht. Da muss sich wirklich fundamental im System etwas ändern.“ Die ganze Doku findest du in der ARD-Mediathek.