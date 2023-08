„Tatort“: Ende nach 10 Jahren offiziell – trauriges Aus für ARD-Ermittler

Bald hat das lange Warten endlich ein Ende. Die Kult-Krimis vom „Tatort“ kehren aus der Sommerpause zurück. Am 3. September zeigt die ARD den ersten neuen Streifen aus Ludwigshafen. Doch wie nun bekannt wird, ändert sich in der kommenden Saison so einiges.

Nicht nur die Geschichten und spannende Fälle sind das, was die Fans an der Kult-Sendung feiern. Es sind auch die Ermittler des „Tatort„, welche bei den Zuschauern sehr beliebt sind. Doch von einem der Kommissare muss sich das ARD-Publikum nun wohl oder übel verabschieden.

„Tatort“ ab sofort ohne IHN

Im Jahr 2020 lief der letzte Hamburger „Tatort“ mit dem Polizisten Nick Tschiller, welcher von Til Schweiger verkörpert wurde. Seither fragen sich zahlreiche Zuschauer, wann er wieder auf der Bildfläche erscheinen wird. Doch nun herrscht Gewissheit: Eine weitere Folge mit dem umstrittenen Schauspieler wird es in naher Zukunft nicht mehr geben.

Das gab der ARD-Koordinator Fiktion, Jörg Schönenborn, offiziell bekannt. „Auch mit Til Schweiger sind vorerst keine weiteren ,Tatort‘-Filme geplant“, heißt es in einem Interview mit „TV DIGITAL“. Allerdings haben die Macher der Serie sich auch einige neue Dinge für das Publikum überlegt.

„Tatort“: Überlegungen zu neuen Teams

Schönenborn erzählt in dem Interview, wie es mit Neubesetzungen aussieht. „Ich kann verraten, dass wir an neuen Ideen für Teams dran sind, auf die die Zuschauer gespannt sein können. Wir haben einen regen Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die am ‚Tatort‘ arbeiten, was gut oder sehr gut ist und was man Neues ausprobieren könnte. Das bezieht sich auch auf Überlegungen, tolle, bisher weniger bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen als neue Ermittler zu gewinnen, die man bisher nicht mit dem ‚Tatort‘ verbindet“, heißt es.

Insgesamt können sich die Zuschauer sich auf 33 neue Folgen des“Tatort“ freuen. Dabei soll jedes Ermittler-Team mindestens ein Mal zu sehen sein.

Die ARD zeigt den „Tatort“ online auch in der Mediathek.