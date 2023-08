„Tatort“: Zuschauer nach Borowski-Fall am Limit – „Einfach nur krank“

Dass dieser Fall hohe Wellen schlagen würde, war schon nach der Erstausstrahlung klar. Am Sonntagabend wiederholte die ARD im Rahmen der „Tatort“-Sommerpause den Fall „Borowski und die Angst der weißen Männer“. Ein knallharter Krimi, der den Ermittler aus Kiel in einen Abgrund blicken lässt. Männer, die sich Enthaltsamkeit schwören, Frauen verachten.

Doch worum ging es im „Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer“? Borowski (gespielt von Axel Milberg) bekommt es mit einem widerlichen Phänomen aus dem Internet zu tun. So wurde auf einer Brachfläche nahe eines beliebten Kieler Clubs die misshandelte Leiche einer jungen Frau gefunden.

„Tatort“ aus Kiel ermittelt in Abgründen

Die Videoüberwachung der Discothek liefert Klaus Borowski und Mila Sahin (gespielt von Almila Bagriacik) schnell einen Verdächtigen. Bei dem handelt es sich um Mario Lohse (gespielt von Joseph Bundschuh). Einem schüchternen Außenseiter, der glaubt, durch den Konsum von Videos sogenannter „Pick-Up-Artists“ seine Chancen bei Frauen zu verbessern. Als unmittelbar in der Nähe des Tatortes aber eine in den Boden getrampelte ’14‘, das Erkennungszeichen amerikanischer Neonazis, gefunden wird, wendet sich das Blatt.

Bei den Zuschauern kam der Fall ein zweites Mal extrem gut an. „Im Tatort heute ein erschreckender Einblick in die normale Welt von ‚besorgen Bürgern’“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin bei Twitter (mittlerweile X). Und eine andere ergänzt: Wenn ich darüber nachdenke, dass solche Idioten frei rumlaufen… Echt übel. Diese Kackbratzen gibt es ja in den unterschiedlichsten Bereichen. Krank, einfach nur krank.“

„Tatort“-Zuschauer gruseln sich

Eine dritte Zuschauerin schreibt: „Echt gruselig, der Tatort heute.“ Und ein vierter fordert: „Wichtiges Thema. Auch wenn es eine Wiederholung ist, möchte ich solche Themen bitte öfters sehen.“

Mehr Nachrichten:

Neue Themen gibt es jedenfalls schon wieder im September. Am 3. September 2023, um genau zu sein, kehrt der „Tatort“ nämlich aus der Sommerpause zurück. Der erste Fall namens „Gold“ kommt aus Ludwigshafen. Welcher Schauspielstar in einer Nebenrolle dabei ist, liest du in unserem „Tatort“-Text.