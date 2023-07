„Tatort“: ARD lässt die Bombe platzen – neue Folge mit Starbesetzung

Endlich! Das Warten hat bald ein Ende. Traditionell ist die Sommerpause für „Tatort“-Fans die schlimmste Zeit des Jahres. Über mehrere Wochen hinweg zeigt die ARD keine neuen Fälle. Stattdessen müssen sich die Krimi-Fans mit Filmen aus der Konserve begnügen. Doch damit ist bald Schluss.

Am 3. September zeigt die ARD endlich einen neuen „Tatort“. „Gold“, so der Titel des ersten Krimis nach der Sommerpause 2023, kommt aus Ludwigshafen und hat nicht nur wegen des Titels mit dem Edelmetall zu tun.

„Tatort“-Sommerpause endet am 3. September

So ermitteln die Kommissarinnen Lena Odenthal (gespielt von Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (gespielt von Lisa Bitter) im Fall des unter mysteriösen Umständen verschwundenen Boris Wolter. Wolter, Filialleiter einer Bank, pflegte eine Passion für mittelalterliche Ritterspiele. Doch hat das etwas mit seinem Verschwinden zu tun?

++ „Tatort“: ARD-Zuschauer müssen sich in Geduld üben ++

„Die Spur führt in den beschaulichen Pfälzer Weinort Deidesheim und zu einem atemberaubenden Fund, der nicht nur Johanna Stern in den Bann zieht: Bei den Münzen, die im Kofferraum des Vermissten gefunden werden, handelt es sich um jahrhundertealte, kostbare Goldstücke, offenbar aus der Zeit der Nibelungen“, heißt es von der ARD.

„Tatort – Gold“ mit einem Stargast

Und weiter: „Was anfangs völlig unwahrscheinlich wirkt, wird – dank der Expertise von Albert Dürr, dem Direktor des Wormser Nibelungen-Museums – zur Gewissheit: Die Sage des von Hagen im Rhein versenkten mystischen Goldes wird zu neuem Leben erweckt. Die beiden Ermittlerinnen werden zu Jägerinnen nach dem verlorenen Schatz, spätestens als eine zweite Leiche, in deren Blut Spurensicherer Becker eine weitere Münze sicherstellt, auftaucht. Eine Münze aus dem Schatz der Nibelungen.“

Heino Ferch spielt im neuen „Tatort – Gold“ mit. Foto: SWR/Benoît Linder

Mehr Nachrichten:

Es wird also ein mysteriöser Fall. Und einer mit Starbesetzung noch dazu. So spielt Schauspielstar Heino Ferch („Der Untergang“, „Der Baader Meinhof Komplex“) die Rolle des Dr. Albert Dürr, also des Direktors des Wormser Nibelungen-Museums.