Mallorca: Neue Regeln in Kraft – nach nur 5 Minuten passiert es

Palma de Mallorca hat genug vom Party-Image! Mit neuen Verhaltensregeln will die Stadt dem Chaos entgegenwirken. Weniger Lärm, kleinere Reisegruppen, kontrollierter Alkoholkonsum – so lautet die Devise.

Doch wer sich aktuell durch die Gassen der Inselhauptstadt bewegt, merkt schnell: Auf dem Papier klingt das alles gut. In der Realität sieht es anders aus. Unsere Redaktion war vor Ort und hat sich selbst ein Bild der Lage gemacht.

Touristen brechen eine Regel nach der anderen

Direkt vor der Kathedrale, einem der Hotspots der Stadt, geht es wie gewohnt trubelig zu. Touristen steigen aus Bussen, knipsen Fotos. Auch Reisegruppen schieben sich durch die Straßen – eine davon fällt besonders auf: 42 Menschen folgen einem Guide mit erhobenem Schirm. Die neue Höchstgrenze liegt bei 35 Teilnehmern pro Gruppe. Doch das scheint hier niemanden zu interessieren. Der Stadtführer läuft unbeirrt weiter, seine Gruppe hinterher – als wäre nichts gewesen.

Ein paar Straßen weiter sorgt eine andere Gruppe für Aufsehen. Mehrere englischsprachige Jugendliche stehen am Rand der Shopping-Straße zusammen, trinken Alkohol, feiern lautstark und aus einer Musikbox tönen wummernde Bässe. Die neuen Regeln verbieten genau das: Wer andere stört, darf im öffentlichen Raum keine Musik mehr abspielen. Und auch beim Alkohol gilt nun: Ein paar Bierchen sind durchaus erlaubt. Brenzlig wird es, wenn Palma-Besucher ein Saufgelage starten. Viele Passanten reagieren genervt und verdrehen beim Vorbeilaufen die Augen.

Mallorca: So greift die Polizei in Palma bei Regelverstößen ein

Auch auffällig ist, dass von Polizei oder Ordnungsbehörden weit und breit nichts zu sehen ist. Die Regelverstöße bleiben unbeachtet und niemand schreitet ein. Dabei hatte die Stadt angekündigt, die neuen Vorschriften ernst zu nehmen und auch zu kontrollieren. Doch zumindest an diesem Tag greift niemand durch. Auch eine Streife, die vorbeifährt, ignoriert das Geschehen. Bei Verstoß gegen die neuen Regeln drohen eigentlich hohe Bußgelder, die die Unruhestifter bis zu 3000 Euro kosten können. Doch aktuell spricht die Polizei nach eigenen Angaben noch Verwarnungen aus.

Die neuen Regeln in Palma haben ein klares Ziel: Besucher sollen in der Stadt mehr Rücksicht nehmen. Auch sind die Regeln dazu da, um die Touristenmassen in den Griff zu kriegen, die jeden Tag durch die Straßen ziehen. Doch unser Eindruck vor Ort zeigt: Es hakt bei der Umsetzung, und viele Touristen machen einfach weiter wie bisher. Und auch die Einheimischen auf Mallorca nehmen die neuen Regeln nicht ganz so eng, wie es eigentlich Vorschrift ist seit dem 24. Mai.

Ob sich das in den nächsten Tagen und Wochen ändert? Möglich. Doch bis dahin bleibt der Eindruck: Palma will sich verändern – aber bis alle mitziehen, dauert es wohl noch eine Weile.