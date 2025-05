Mallorca: Stadt Palma greift durch – neue Benimmregeln für Urlauber

Mallorca ist und bleibt eines der Lieblingsziele der Deutschen. Sonne, Strand, Sangria – das ist für viele Urlauber das perfekte Rezept für die schönste Zeit des Jahres. Doch wo viele Touristen unterwegs sind, bleiben gute Manieren manchmal auf der Strecke.

Deshalb zieht die Stadt Palma nun klare Grenzen: Mit neuen Benimmregeln will man Urlauber und Einheimischen ein friedliches Miteinander ermöglichen. Schluss mit Lärm und Rücksichtslosigkeit! Ab sofort müssen sich Touristen benehmen, sonst droht ein Bußgeld.

Mallorca: Diese neuen Regeln gelten jetzt für Touristen

Am Freitag (24. Mai) trat das neue Regelwerk in Kraft. Beschlossen hatte es das Rathaus schon im April, jetzt ist es offiziell im Amtsblatt veröffentlicht. Und die neuen Vorschriften gelten in ganz Palma – also nicht nur am Ballermann. Wer künftig Musik auf der Straße machen will, braucht eine Genehmigung. Lautsprecher sind so gut wie überall verboten, besonders vor öffentlichen Gebäuden oder in Wohngebieten.

Und auch bei Stadtführungen gibt es Einschränkungen, die Touristen beachten müssen: Führungen dürfen nur noch mit maximal 35 Personen stattfinden, inklusive Guide. Um nicht unnötig Lärm zu produzieren, wird empfohlen, Audioguides zu verwenden. Touren mit Fahrzeugen sind grundsätzlich tabu und nur mit Sondergenehmigung erlaubt. Diese Regel tritt allerdings erst ab dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Saufgelage in Palma? Eher nicht …

Alkohol im öffentlichen Raum? Grundsätzlich erlaubt – aber nur, wenn er nicht stört! Konkret bedeutet das: Wer ruhig sein Bier auf einer Parkbank oder am Strand trinkt, darf das laut Stadt weiterhin tun. Doch laute Trinkrunden, Drogenkonsum oder pöbelnde Gruppen sind tabu. Für Minderjährige gilt ein generelles Alkoholverbot.

Und auch Camping wird auf Mallorca deutlich eingeschränkt. Offizielle Campingplätze gibt es in Palma derzeit nicht, doch wildes Zelten ist trotzdem ein No-Go. Wohnwagen dürfen maximal zehn Tage an derselben Stelle stehen. Danach heißt es: weiterfahren. Ohne Zugfahrzeug abgestellte Camper sind verboten. Und auch Tische, Grills oder Vorzelte außerhalb des Fahrzeugs sind ebenfalls nicht erlaubt. Zudem müssen Urlauber, die mit einem Wohnmobil unterwegs sind, Rücksicht auf Nachbarn nehmen – kein Lärm, keine Gerüche.

Diese neuen Regeln gelten für E-Scooter

Auch bei E-Scootern greift Mallorca jetzt durch. Fahrten auf Gehwegen, in Parks oder Fußgängerzonen sind verboten. Helm und Warnweste sind nun Pflicht. Außerdem müssen Fahrer eine Haftpflichtversicherung mit 120.000 Euro Deckungssumme haben. Auf der Straße sind 25 km/h erlaubt, auf Radwegen je nach Lage nur 10 oder 15 km/h. Fahren dürfen alle ab 16 Jahren – mit Mopedführerschein sogar ab 15.

Die neuen Regeln zeigen klar: Mallorca will kein Spielverderber sein, aber auch kein Party-Chaos. Die Insel setzt auf Rücksicht, Ordnung und gegenseitigen Respekt. Wer sich daran hält, kann seinen Urlaub genauso genießen wie früher – nur eben mit etwas mehr Stil. So bleibt Mallorca ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen: Urlauber wie Einheimische.