ARD: Nach 10 Jahren! Sender bringt beliebtes Show-Duo zurück ins TV

Mit seinem Programm kann die ARD nicht bei jedem punkten, so viel ist sicher. Die Ankündigung, die jetzt allerdings publik wurde, sorgte bei vielen TV-Fans für große Begeisterung.

Denn der Sender holt ein bekanntes Show-Duo zurück. Wenn auch mit anderem Konzept, sind Collien Ulmen-Fernandes und Gülcan Kamps zukünftig in der ARD zu sehen.

ARD-Doku bringt TV-Duo wieder zusammen

Fans des Musiksenders VIVA werden sich noch an das Moderatorinnen-Duo erinnern, das in den frühen 2000er-Jahren auf der Erfolgswelle surfte. Collien und Gülcan moderierten nicht nur die Charts an, sie zogen 2008 für Prosieben auch aufs Land und spielten die deutsche Version von Paris Hilton und Nicole Richies US-Format „The Simple Life“ nach.

Dann trennten sich ihre Wege. Ganze zehn Jahre lang verloren die beiden sich aus den Augen. Nicht mal, dass Gülcan 2021 ihr erstes Kind zur Welt gebracht hatte, hatte Collien mitbekommen. Im exklusiven Interview mit unserer Redaktion darauf angesprochen, sagte die Moderatorin im März 2022 noch: „Das passt. Sie hatte immer so etwas Kümmerndes. Sie hat immer darauf geachtet, dass es allen gut geht. Gülcan mit Kind kann ich mir total gut vorstellen.“

Gülcan Kamps (l.) und Collien Ulmen-Fernandes kamen für ein ARD-Projekt wieder zusammen. Foto: imago stock&people

Jahre nach ihrer gemeinsamen TV-Karriere kamen die beiden Frauen jetzt dann aber endlich wieder zusammen, wie ein Foto auf dem Instagram-Kanal von Collien zeigt.

Collien Ulmen-Fernandes und Gülcan Kamps wieder vereint

Zu dem Beitrag schreibt die Moderatorin: „Ich darf eine tolle Sendung moderieren, zu einem für mich sehr emotionalen Thema und dazu durfte ich heute meine erste Interviewgästin empfangen. Zehn Jahre lang haben wir uns nicht gesehen. Und heute haben wir wieder zusammen gelacht. Und sogar geweint. Es war wieder wie früher.“

Dass es sich bei besagter Sendung um ein ARD-Format handelt, bestätigte Collien selbst mit einer Nachricht in den Kommentaren unter dem Foto. Hier kündigt sie eine Doku an, bei der sie moderiert und die noch 2023 erscheinen soll. Unabhängig vom Inhalt zeigten sich die Fans des Duos bereits jetzt schon vor Begeisterung ganz aus dem Häuschen.