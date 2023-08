ARD: Außerirdische Geräusche sorgen bei Zuschauern für Verwirrung

Sie sind schon ganz außergewöhnliche Geschöpfe: Die Fingertiere gehören zur Gruppe der Lemuren, leben in freier Wildbahn ausschließlich auf der Insel Madagaskar und können mit Sonne gar nicht mal so viel anfangen. Dementsprechend werden die kleinen Tierchen auch im Berliner Zoo ausschließlich in dunkler Umgebung gehalten. Doch nicht nur deshalb sind die Aye-Ayes, wie sie auch genannt werden, spannend. Warum noch, erfahren die ARD-Zuschauer in der Zoo-Kultsendung „Panda, Gorilla und Co.“, die der Sender am Samstagvormittag (12. August 2023) ausstrahlte.

So lieben die Tierchen Honig so sehr, dass ein Tierpfleger fast um seinen Finger fürchten musste. Als der Fingertier-Mann nämlich die Honigwabe in den Händen seines Pflegers entdeckte, gab es für den sonst so scheuen Vertreter seiner Art kein Halten mehr. Wie wild stürzt er sich auf die süße Nascherei, beißt fast in den Finger seines Gönners.

ARD dreht Doku im Zoo Berlin

Und auch insgesamt sind die nachtaktiven Tiere extrem faszinierend. So geben Fingertiere ganz seltsame Laute von sich, wenn sie Aufregung verspüren. Wie beispielsweise Fingertier-Dame Merle, als die ARD in ihrem Gehege filmt. „Sie war ja sehr aufgeregt, als wir hier reinkamen. Wenn sie aufgeregt sind, dann haben sie so ein Geräusch. Wie ich das das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, was ist denn das? Ich habe das damals gleich auf Handy aufgenommen. Das gibts doch gar nicht. Das war ein Geräusch wie von Außerirdischen“, beschreibt der Aye-Aye-Pfleger Mario die seltsamen Laute.

Fingertier-Dame Merle macht spannende Geräusche, wenn sie nervös ist. Foto: Screenshot ARD

Hunger hatte Merle dagegen keinen. Ob das am ARD-Team lag. Ihr sei die ganze Sache nicht geheuer, erklärt ihr Pfleger. Verständlich, wenn man sonst in aller Ruhe in seinem dunklen Gehege sitzen darf und plötzlich Besuch kommt, da kann man schon mal etwas nervös werden.

Und so verschmähte die Kleine den mit Insekten gefüllten Bambusstab, den ihr Mario so hingebungsvoll reichen sollte. Ja, bis zum echten TV-Star ist es für Merle wohl noch ein steiniger Weg. Ein Anfang ist aber zumindest schon einmal gemacht.