ARD zeigt Wiederholung vom „Tatort“ – doch für Zuschauer kommt es noch dicker

Der „Tatort“ des Senders ARD gilt als eines der beliebtesten Krimiformate des deutschen Fernsehens. Jeden Sonntag sitzen Millionen von Zuschauern vor den Bildschirmen, um sich den neusten spannenden Kriminalfall anzusehen.

Doch in diesen Tagen müssen Fans des „Tatorts“ ganz stark sein. Die beliebte Krimireihe der ARD befindet sich momentan in der Sommerpause. Aus diesem Grund wurde auch am Sonntag (21. Juli) lediglich eine Wiederholung ausgestrahlt. Doch damit nicht genug, für „Tatort“-Ultras kommt es nun sogar noch schlimmer.

„Tatort“-Fans müssen sich weiterhin gedulden

Denn die ARD wird sich in diesem Sommer keine Freunde mehr machen. Wie die Zeitschrift „Stern“ berichtet, wird die Sommerpause des „Tatorts“ nämlich weitaus länger gehen als normalerweise. Die ARD-Programmdirektion in München gab bekannt, dass Krimifans in diesem Jahr ganze 17 Wochen auf ihre Lieblingsserie verzichten müssen.

Rund vier Monate wird es also keine neuen spannenden Ausgaben des „Tatorts“ zu sehen geben. Krimifans müssen sich in dieser Zeit mit Wiederholung und anderen Formaten zufriedengeben.

Mit dieser Sommerpause stellt die ARD einen neuen Rekord auf. Im vergangenen Jahr betrug die Pause lediglich elf Wochen, in den Jahren 2012 und 2020 gab es bisher die längsten Unterbrechungen. Diese dauerten jedoch nur 13 Wochen an. Doch damit nicht genug, auch die Anzahl der ausgestrahlten „Tatorte“ ist so niedrig wie noch nie zuvor. Nur 32 neue Episoden der Krimireihe werden Zuschauer bis Ende des Jahres zu Gesicht bekommen.

Doch auch die längste Sommerpause wird irgendwann ein Ende haben und dann heißt es wieder: Der Sonntagabend ist fest für den „Tatort“ reserviert.