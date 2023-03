ARD-„Hart aber fair“: Schlechte Nachrichten – Sender wird deutlich

Er sollte frischen Wind in den Polittalk bringen. Als bekannt wurde, dass Frank Plasberg seine lange TV-Karriere im Dezember 2022 mit der ARD-Sendung „2022 – Das Quiz“ beschließen würde, war bei den treuen Zuschauern von „Hart aber fair“ die Aufregung groß. Wer würde wohl Nachfolger des Mannes, der über zwanzig Jahre lang die Sendung moderierte und sich so zu einem echten „Hart aber fair“-Urgestein gemausert hatte.

Schlussendlich präsentierte man mit Louis Klamroth einen zwar jungen, aber auch extrem unerfahrenen Moderator für den ARD-Polittalk. Eine wöchentliche Show hatte der 33-Jährige nie moderiert. Seinen größten Erfolg vor der Kamera fuhr er im Alter von 13 Jahren als Matthias im Kinoerfolg „Das Wunder von Bern“ ein. Als dann auch noch herauskam, dass der künftige „Hart aber fair“-Moderator ausgerechnet mit Luisa Neubauer, der deutschen Ikone der „Fridays for Future“-Bewegung liiert ist, war der Aufschrei groß.

Quotentief für „Hart aber fair“

Schnell wurde die Frage laut, ob er denn überhaupt unparteiisch moderieren könne. Schließlich musste sich sogar der WDR-Rundfunkrat mit der Thematik befassen. Stand doch die Frage im Raum, ob Klamroth seine Beziehung verheimlicht habe. „Das Privatleben von Herrn Klamroth war in den Gesprächen zwischen dem WDR und ihm vor Bekanntgabe der Zusammenarbeit kein Thema. Über seine nun öffentlich gewordene Beziehung hat Herr Klamroth den WDR Ende August informiert“, hieß es schlussendlich.

Das Thema war damit gegessen, doch nun entbrennt schon die nächste Diskussion um den jungen Moderator. So sind die Quoten seit seinem Dienstantritt im Keller. Schalteten zu Beginn noch 2,45 Millionen Menschen ein, sank die Quote in dieser Woche auf schwache 1,74 Millionen Zuschauer. Tiefstwert.

Ein Austausch des Moderators sei aber derzeit kein Thema, erklärt der WDR auf Anfrage dieser Redaktion. „Für uns ist es wichtig, unserem Publikum einen journalistisch fundierten und vielfältigen Debattenbeitrag zu aktuellen Themen zu bieten und damit möglichst viele Menschen zu erreichen. Dass das Interesse der Zuschauer:innen und damit die Quoten hierbei auch einmal schwanken, kommt immer wieder vor und hängt oft vom Programmumfeld ab. Mit dem Start von Louis Klamroth sind wir sehr zufrieden“, so der WDR. Wird sich zeigen, wie lange diese Zufriedenheit anhält.