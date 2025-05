Bußgeld: Achtung beim Campen! Wer gegen diese Regel verstößt, zahlt bis zu 3.000 Euro Strafe

Dieses Bußgeld könnte einigen Urlaubern den Trip vermiesen. Gerade zur bevorstehenden Sommerzeit planen viele ihren Urlaub auf Hochtouren. Vor allem in den vergangenen Jahren ist das die Reise mit dem Camper immer beliebter geworden.

Besonders in Griechenland verschlug es Urlauber oftmals mit ihrem Wohnmobil an die Küste. Doch hier droht nun ein saftiges Bußgeld. Wer nämlich jetzt mit seinem Camper in Griechenland erwischt wird, muss tief in die eigene Tasche greifen!

Bußgeld: Hier müssen Camper aufpassen

Wie die griechische Zeitung „Ekathimerini“ berichtet, greift Griechenland gegen Wild-Camper härter durch. Eigentlich ist das Campen außerhalb eines Campingplatzes bereits seit einigen Jahren verboten – bisher wurde es aber offenbar geduldet. Doch das soll sich nun in Form von hohen Bußgeldern ändern, wenn Urlauber erwischt werden. Die griechischen Behörden wollen nun mit strikteren Regeln gegen das Wild-Campen vorgehen.

So sei es künftig verboten, mit dem Wohnmobil länger als 24 Stunden in Wohngebieten zu parken. Ausgenommen sind hier Campingplätze oder Parkplätze, die die Gemeinde für Wohnmobile ausgewiesen hat. Generell sei mit dem neuen Gesetz das Aufstellen von Zelten oder das Abstellen von Wohnwagen an Orten wie archäologische Stätten, Küstenstreifen, Strände sowie Waldränder und Wälder verboten.

Diese Strafen drohen

Verstößt man dagegen, kann ein saftiges Bußgeld fällig werden. Das heißt konkret: Pro Person müssten dann 300 Euro gezahlt werden. Legt man Einspruch dagegen ein oder sucht gar das Weite, geht der Fall oftmals vor Gericht. Hier können dann bis zu 3.000 Euro Geldstrafe drin sein und sogar bis zu drei Monate Haft drohen. Auch Hausbesitzer sind von der Neuregelung betroffen – ihre Wohnmobile dürfen nur noch auf dem eigenen Grundstück stehen.

Doch warum greift Griechenland auf einmal so rabiat durch? Ziel der neuen Regelung sei unter anderem, dass legal betriebene Campingplätze nicht den Kürzeren ziehen. Außerdem soll die Neuerung für öffentliche Hygiene und Sicherheit der Bürger und Touristen sorgen. Aber auch hier in Deutschland kann Wild-Campen richtig teuer werden. Bis zu 5.000 Euro Bußgeld sind hier fällig.