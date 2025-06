Günstig Urlaub? Geheimer Trick enthüllt – Krankenkasse zahlt Anteil

Du bist ein echter Sparfuchs, möchtest auf deinen Urlaub aber trotzdem nicht verzichten? Dann solltest du einen simplen Trick jetzt unbedingt kennen, um günstig zu verreisen.

Wie „MyDealz“ in einem Instagram-Post berichtet, bezuschussen einige Krankenkassen Gesundheitsreisen mit bis zu 280 Euro. Doch wie funktioniert das Ganze und wo kannst du günstig Urlaub machen?

Günstig Urlaub? Geheimer Trick enthüllt

Möglich machen soll das Ganze das Unternehmen „akon.de“. Der Präventionsveranstalter bietet Angebote für Gesundheitsreisen und Präventionskurse an und kooptiert dafür mit verschiedenen Krankenkassen.

+++ Hier mehr lesen: Urlaub: Spanien und Griechenland sind out – jetzt wollen alle unbedingt HIER hin +++

Die wiederum zahlen dir dann einen Anteil deines Urlaubs. „Mit zahlreichen Partnerkassen rechnen wir Ihren Zuschuss direkt ab, sodass Sie lediglich Ihren Eigenanteil an Akon entrichten“, heißt es auf der Website. Es gibt allerdings einen Haken.

+++ Passend dazu: Urlaub in der Türkei: Touristen fallen am Flughafen vom Glauben ab – „Bodenlos“ +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das musst du über den Trick wissen

Du kannst zwar in zahlreichen Orten und Unterkünften Urlaub machen – mitunter in Spanien, Italien, Niederlande und Co. Dafür musst du allerdings vor Ort an Kursen teilnehmen. Das können beispielsweise Aqua Fitness, Yoga, Pilates, Autogenes Training sowie Kurse für die Ernährung oder einen gesunden Rücken sein. Durchgeführt werden die Kurse von qualifizierten Kursleitern.

Noch mehr News:

Auf der Website informiert Akon, dass ein Zuschuss durch die Krankenkasse grundsätzlich nur bei einer mindestens 80-prozentigen Teilnahme an den Kursen möglich sei. Schwänzt du also die Kurse, weil du eigentlich nur einen netten Urlaub machen möchtest, sparst du nichts. Weitere Informationen findest du auf der Website akon.de.