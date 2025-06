135-Euro Bußgeld in Frankreich droht – darum sollten Urlauber besonders achtsam sein

Diejenigen, die demnächst in Frankreich mit dem Auto unterwegs sind, sollten sich vorher besser informieren – ansonsten droht ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro. In dem Nachbarland gibt es nämlich ein brandneues Verkehrsgesetz.

Ganz neu im französischen Verkehr findet sich nämlich jetzt ein blaues Schild mit einer weißen Raute. Das neue Verkehrsgesetz soll insbesondere den Verkehrsfluss auf den französischen Autobahnen verbessern und auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Verkehr in Frankreich: Spur ist nur für DIESE Fahrzeuge vorbehalten

Das Verkehrsschild betrifft hauptsächlich die linke Fahrspur und kennzeichnet, dass diese Spur nur für ausgewählte Verkehrsteilnehmer vorbehalten ist. Wie „CHIP“ berichtet, gehören dazu Fahrzeuge mit mindestens zwei Personen, Elektroautos mit einem Zero-Emission-Sticker, Taxis und öffentliche Verkehrsmittel.

+++ Überall in Deutschland: Sparkasse rechnet es ihren Kunden vor – „Einfach zu viel!“ +++

Jedoch ist das neue Verkehrsschild nur zeitlich begrenzt. Man muss diese Vorschrift also nur einhalten, wenn das Schild leuchtet oder es ein Zusatzschild gibt, das ein gewisses Zeitfenster für die Einhaltung anzeigt. Darauf sollte man jedoch dringend achten, wenn man in Frankreich ist. Ansonsten droht ein hohes Bußgeld.

Wie „CHIP“ berichtet, hat man das neue Verkehrsschild bereits in mehreren Städten getestet, wie Lyon, Grenoble und Straßburg. Anscheinend auch mit großem Erfolg, denn dieses ist mittlerweile ein fester Bestandteil im Verkehr geworden.

+++ Urlaub in Montenegro: Insel vor Touri-Hotspot darf niemand betreten – der Grund ist gruselig +++

Bußgeld: Radarkameras überprüfen Personenzahl

Wer denkt, ein Verstoß gegen dieses Gesetz fällt nicht auf, liegt leider falsch. Durch Radarkameras wird nämlich überwacht, ob diese Regelung eingehalten wird und auch, wie viele Personen sich in einem Fahrzeug befinden.

Mehr Themen:

Wer bei dem Nichtbeachten der Regel eingehalten wird, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 135 Euro – was den Urlaub in Frankreich deutlich teurer werden lässt. Es ist auch immer ratsam, wenn man im Ausland mit dem Auto unterwegs ist, sich über die örtlichen Verkehrsregeln zu informieren.