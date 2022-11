Louis Klamroth: Dir kommt sein Gesicht so bekannt vor? Daran liegt es!

Nach knapp 750 Sendungen in fast 22 Jahren ist für Frank Plasberg Schluss. Der Moderator der ARD-Sendung „hart aber fair“ geht mit 65 Jahren in den Ruhestand.

Plasbergs Nachfolger ist 33 Jahre jünger. Das neue Moderationsgesicht Louis Klamroth könnte allerdings schon vielen bekannt vorkommen. Klamroth wird die Sendung erstmals im Januar 2023 moderieren.

Frank Plasberg hört auf: „Jetzt der richtige Zeitpunkt“

Der 65-Jährige Frank Plasberg macht Platz für seinen fast halb so alten Nachfolger Louis Klamroth (32). „Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt“, wird das Moderations-Urgestein Plasberg in einer Mitteilung des WDR zitiert. Weiter spricht der gebürtige Remscheider von seinem Glück, die Politik-Talkshow über 20 Jahre lange moderieren zu dürfen.

„‚hart aber fair‘ ist eines der etabliertesten Formate im deutschen Fernsehen und ich freue mich sehr, diese Sendung auf diesem prominenten Sendeplatz als Moderator ab nächstem Jahr mitzugestalten und in die Zukunft führen zu dürfen“, betonte der zukünftige Talkshow-Moderator Klamroth in einer Meldung des WDR.

Auch Louis Klamroth ist kein Unbekannter, konnte bereits einige Erfahrungen im Bereich Moderation sammeln. Seit 2016 ist der Hamburger Gesicht der Polit-Talkshow „Klamroths Konter“ beim Sender n-tv. 2018 wurde er dafür mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Auch stand er für die Formate „ProSieben-Bundestagswahl-Show“ und „ProSieben Spezial Live. Der Kanzlerkandidat im Interview: Olaf Scholz“ vor der Kamera.

Klamroth ist Sohn berühmter Eltern

Neben seiner Moderationstätigkeit ist Klamroth vielen auch als Schauspieler bekannt. Als Sohn der Kameraassistentin Katrin Klamroth und des Schauspielers Peter Lohmeyer spielte er in vier Filmen mit und wurde als „Bester Nachwuchsschauspieler“ mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Sein Debüt gab Klamroth 2001 in dem Kinderfilm „Der Mistkerl“. Doch die meisten kennen Klamroth vermutlich aus dem Film „Das Wunder von Bern“ von Sönke Wortmann. Im Alter von 14 Jahren spielte er eine der Hauptrollen den Jungen Matthias, der Sohn des Bergarbeiters Richard Lubanski. Der Filmvater Richard wurde von Klamroths leiblichen Vater, Peter Lohmeyer, verkörpert.

„Mit Klamroth geht ‚hart aber fair‘ in eine neue Zeit“

WDR-Programmdirektor, Jörg Schönenborn, ist sich sicher: „Mit Louis Klamroth geht ‚hart aber fair‘ in eine neue Zeit. Klamroth ist ein kluger und sensibler Beobachter unserer Gesellschaft. Als junger und doch sehr erfahrener Moderator und Reporter wird er neue Ideen in die Sendung mitbringen.“

Auch Klamroth selbst sei überzeugt, dass ein starker und verantwortungsbewusster öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade in diesen Zeiten unabdingbar ist. Frank Plasberg kehrt der Sendung aber nicht endgültig den Rücken zu, wie er verrät. „Und welch ein Glück für die Sendung, dass ein Kollege wie Louis Klamroth im Januar übernimmt. Ich bin jedenfalls montagsabends weiter begeistert dabei – als Zuschauer“, betonte der mehrfach ausgezeichnete Journalist.