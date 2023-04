Andreas Gabalier macht Geständnis: Alle haben es mitgekriegt

Er ist ein absoluter Superstar. Wenn Andreas Gabalier auf die Bühne tritt, warten dort schon Tausende Fans. Teilweise stundenlang. Viele von ihnen tragen Dirndl, Lederhosen, Trachtenhemd. Andreas Gabalier ist ein Phänomen. Seit Falco gab es keinen österreichischen Künstler mehr, der in Deutschland so erfolgreich ist wie der 38-Jährige.

Doch auch ein Andreas Gabalier hat einmal klein angefangen. Auch ein Andreas Gabalier wurde nicht plötzlich auf die Bühne geworfen und spielte direkt vor 90.000 Menschen auf dem Messegelände in München.

Andreas Gabalier spricht über die Liebe

So berichtet Andreas Gabalier in seinem eigenen, gleichnamigen Magazin, dass einer seiner frühen Auftritte ausgerechnet einem Mädchen gewidmet war. „Skikurs, ich in der ersten Klasse Handelsakademie, unterwegs mit der vierten. Und da war Julia, ein von Gott gesegnetes hübsches Mädchen aus der vierten Klasse. Ich war so in sie verknallt. Da habe ich ihr von der Piste aus in den zweiten Stock ‚Love me tender‘ gesungen, und ihre ganze Klasse hat es mitgekriegt“, erzählt der 38-Jährige.

Gelacht hätten die Klassenkameraden nicht, schildert der Sänger weiter. Im Gegenteil: „Die haben das romantisch und schön gefunden. Ich war damals der Hero und hab als Erstklässler im Pausenhof immer bei ihnen stehen dürfen, was nicht so selbstverständlich war. Da haben dich meistens nicht einmal die Mädels aus einer Klasse über dir angeschaut.“

„Hässlich, gemein, aber das Leben ist nicht immer fair“, lacht der Sänger. Dafür hat er es jetzt umso besser. Vor Avancen dürfte sich der Schlagerstar kaum retten können. Und doch: „Eine Beziehung ist neben so einem Erfolg schwer zu meistern. Ich habe das bei so vielen Kollegen gesehen. Vier Kinder mit drei Frauen. Dann kommt Weihnachten, die Geburtstage – und ein Riesenkopfweh. Deshalb halte ich mich zurück. Mein Weg vereinnahmt mich sehr. Aber klar, ich bin 38, und irgendwann muss ich mir die Frage stellen, ob da noch etwas anderes kommen soll. Ich würde es aber heute nicht mehr nach außen tragen, sondern, wenn es so weit kommen sollte, strikt trennen, das Berufliche und das Private.“ Ob die Fans also von einer potenziellen neuen Liebe erfahren werden? Man wird sehen.