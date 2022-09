Andreas Gabalier schwärmt von IHR – „So viel Weiblichkeit“

Er kann es auch einfach nicht lassen. Schlager-Star Andreas Gabalier schwärmt wieder mal öffentlich über eine Promi-Dame. Und heizt damit die Gerüchteküche ordentlich an. Doch wer ist es dieses Mal?

Seit 2019 ist Andreas Gabalier jetzt schon Single. Dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass der gebürtige Österreicher mit der ein oder anderen prominenten Dame flirtet.

Andreas Gabalier spricht in den höchsten Tönen von IHR

Es ist keine geringere als Moderatorin Barbara Schöneberger. Diese moderierte vergangenen Samstagabend (17.09) die „Starnacht aus der Wachau“ gemeinsam mit Hans Sigl. Neben Stars, wie Roland Kaiser, DJ Ötzi oder Marie Reim gab auch Andreas Gabalier ein Konzert. In einem Interview mit der österreichischen Zeitung „Heute“ kurz vor Beginn der Show war auch die Moderatorin ein Gesprächsthema. Über sie sagte der Schlagerstar nämlich: „Ihre Ausstrahlung fasziniert mich. Da ist so viel Weiblichkeit in einer Person. Ich finde es sehr stark, wenn jemand so gestanden und lebensfroh durch den Weg schreitet“.

Das ist Andreas Gabalier:

Andreas Georg Gabalier wurde am 21. November in Friesach geboren

Er ist in Graz aufgewachsen

Songs wie ‚Hulapalu‘ oder ‚I sing a liad für di‘ machten den Österreicher zum Superstar

2006 erlitt der Sänger einen schrecklichen Schickssalsschlag. Sein Vater brachte sich um

Zwei Jahre später beging auch seine Schwester Suizid

Im August spielt der Sänger vor über 100.000 Menschen in München

Andreas Gabalier bringt die „Starnacht aus der Wachau“-Moderatorin schonmal zum Lachen. Foto: IMAGO / Harald Deubert

Andreas Gabalier: Auch Barbara Schöneberger scheint ein Fan zu sein

Zumindest was seine Musik angeht, scheint die Moderatorin den 37-Jährigen auch zu mögen. Auf Instagram postet Barbara Schöneberger ein Video von sich, wo sie den Hit „Hulapalu“ des Österreichers mitsingt.

Letztendlich ist der Schlagersänger aktuell noch nicht an einer festen Freundin interessiert, wie er der „Bild“ verrät: „Ich genieße die Zeit gerade sehr, bin fünf, sechs Tage die Woche im Einsatz. Daher habe ich gerade gar nicht wirklich Lust auf eine Beziehung“. Wir sind gespannt, wie lange er noch bei dieser Meinung bleiben wird.

Erst neulich brodelte die Gerüchteküche rund um Andreas Gabalier und seine Kollegin Beatrice Egli.