Andreas Gabalier: Liebesgerüchte um Beatrice Egli – „Sie hat mir leidgetan“

Roland Kaiser, Andrea Berg und Co.: Zu ihren Schlager-Hits tanzen Millionen

Roland Kaiser, Andrea Berg und Co.: Zu ihren Schlager-Hits tanzen Millionen

Er ist einer der größten Stars im deutschsprachigen Schlager: Andreas Gabalier. Am Freitag bringt der Österreicher sein neues Album „Ein neuer Anfang“ auf den Markt.

Zuvor war Andreas Gabalier bereits in einigen TV-Shows zu Gast um sich, die anstehende Tour und seine neue Platte zu promoten. Dabei kam es auch zu einer Szene, die im Nachhinein für ordentlich Gesprächsstoff sorgen sollte.

Andreas Gabalier spricht Klartext über Beatrice Egli

So gab ihm doch Schlager-Kollegin Beatrice Egli während seines Auftrittes bei der „Beatrice Egli Show“ ein Küsschen. Sofort wurde wie wild diskutiert: Läuft das was? Schließlich sind die beiden Musiker bekannterweise Single.

------------

Das ist Andreas Gabalier:

Andreas Georg Gabalier wurde am 21. November in Friesach geboren

Andreas Gabalier ist in Graz aufgewachsen

Songs wie 'Hulapalu' oder 'I sing a liad für di' machten den Österreicher zum Superstar

2006 erlitt der Sänger einen schrecklichen Schickssalsschlag. Sein Vater brachte sich um

Zwei Jahre später beging auch seine Schwester Suizid

Im August spielt der Sänger vor über 100.000 Menschen in München

--------------

Nein, sagt Andreas Gabalier nun deutlich. „Das ist vollkommener Blödsinn! Tatsache ist, sie hat mich gebeten, dass ich in ihre Fernsehsendung kommen soll, weil sie drei Corona-Ausfälle hatte. Sie hat mich angerufen, weil sie noch einen großen Namen brauchte. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, weil ich anderweitig verpflichtet war, aber sie hat mir leid getan, sodass ich ihr den Gefallen getan habe. Darüber hat sie sich so gefreut, dass sie auf die Bühne gekommen ist und mir einen Schmatzer auf die Wange drückte. Ich kenne sie zwar schon recht lange, aber gar nicht so gut. Und das ist auch alles“, erklärt der 37-Jährige im Interview mit der „Ausgburger Allgemeine“.

Andreas Gabalier und Beatrice Egli während der Show der Schweizerin. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Schade eigentlich: Beatrice Egli und Andreas Gabalier ... das wäre wohl die größte Schlager-Liebes-Sensation seit Helene Fischer und Florian Silbereisen.

Andreas Gabalier: Beatrice Egli mit Konzert-Besuch?

Aber vielleicht revanchiert sich ja Beatrice Egli für den Besuch ihres Kollegen. Am 23. Juli 2022 spielt der nämlich im Mönchengladbacher Hockeypark ein Konzert. Karten gibt es noch an den bekannten Vorverkaufsstellen.

--------------------

Mehr News zu Andreas Gabalier:

----------------------

Zuletzt sprach Andreas Gabalier im Interview mit dieser Redaktion offen über seine Zukunft. Was der Sänger sagte, kannst du hier nachlesen.