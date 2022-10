Andreas Gabalier nimmt Abschied von der Bühne – Fans müssen stark sein

Für viele Fans von Andreas Gabalier kommt diese Nachricht mehr als überraschend. Der Sänger macht jetzt offiziell, dass er erstmal eine Pause von der großen Bühne machen möchte. Und dafür hat er gute Gründe.

Eine ganze Zeit lang werde die Fans ihren Schlagerstar nicht mehr performen sehen. Doch kein Grund zur Sorge: Andreas Gabalier verabschiedet sich nicht für immer von der großen Bühne. Viel mehr bereitet er sich dafür vor.

Andreas Gabalier bereitet sich auf Tour 2023 vor

Er ist ein Vollzeit-Sänger durch und durch. Zahlreiche Konzerte, viele Fernsehauftritte und einige Stunden im Studio: Andreas Gabalier gibt für seine Musik und seine Fans alles. Da kann es schonmal vorkommen, dass man eine Pause braucht. Vor allem wenn im nächsten Jahr seine große „Dirndl – Wahnsinn – Hulapalu“ Tour stattfinden wird. Und genau das sei der Grund für diese Unterbrechung, so der Österreicher.

Er erzählt im Rahmen der Aufzeichnungen von Florian Silbereisens Show „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“: „Ich mache in den nächsten Monaten erst mal Pause, bevor ich im nächsten Jahr mit meiner Tournee wieder richtig durchstarte. Ich freue mich schon auf die freie Zeit, mit Kumpels abzuhängen, im Winter Ski zu fahren und Weihnachten mit meiner Mama zu verbringen“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andreas Gabalier: 2023 wird „Jahr der Superlative“

Der „I sing a Liad für di“-Interpret macht seinen Fans jedenfalls schonmal große Hoffnungen, was die Tour 2023 betrifft. Von April bis November gibt es zahlreiche Termine in ganz Deutschland. Und auch in Österreich und in der Schweiz wird er auftreten. Und nicht nur das: Es werden noch besondere Termine bekanntgegeben, so der Schlagerstar: „Darüber hinaus stehen weitere, losgelöste, exklusive Live-Termine an. Der Vorverkauf für diese Shows wird separat bekannt gegeben“.

Mehr News:

Na, dann wünschen wir gute Erholung und freuen uns auf einen energiegeladenen Andreas Gabalier im kommenden Jahr!