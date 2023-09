Amazon Prime mit „LOL“-Hammer – noch in diesem Jahr darf wieder gelacht werden

Es gibt Filme, die zu bestimmten Anlässen immer und immer wieder angeschaut werden. Einer dieser Filme ist unbestreitbar die Komödie „Tatsächlich… Liebe“, die im Jahr 2003 erschien und sich zu einem Klassiker in der Weihnachtszeit entwickelte. In der wohl bekanntesten Szene steht Mark (gespielt von Andrew Lincoln) vor Juliets (gespielt von Keira Knightley) Tür und gesteht ihr, mit Hilfe von auf Plakaten geschriebenen Botschaften, seine Liebe. Doch was hat dieser Kultfilm mit der deutschen Serie „LOL“ gemeinsam?

Die Serie „LOL – Last One Laughing“ des Streaming-Dienstes Amazon Prime Video hat auf den ersten Blick tatsächlich wenig mit der romantischen Handlung des Weihnachtsklassikers zu tun. Und trotzdem verbindet die beiden Fernsehereignisse seit einer kürzlich geposteten Ankündigung des Streaming-Dienstes etwas.

„LOL“-Fans dürfen sich freuen

Seit dem Jahr 2021 begeistert das Amazon Prime-Format „LOL – Last One Laughing“ die Zuschauer und bringt Comedy-Fans zum Lachen. In der von Michael „Bully“ Herbig moderierten Sendung wollen bekannte Comedians die Gewinnsumme von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Sie befinden sich dabei in einer geschlossenen Wohnung und haben das Ziel, die anderen Comedians zum Lachen zu bringen. Wer es am längsten durchhält, nicht zu lachen, gewinnt.

Angekündigt wurde die fünfte Staffel des beliebten Formates bereits, erscheinen soll sie jedoch erst im Frühjahr kommenden Jahres. Der neueste Instagram-Post des Streaming-Dienstes Amazon Prime sorgt jetzt jedoch für Freude bei den Fans. Moderator Michael „Bully“ Herbig steht im Weihnachtspullover vor einem weihnachtlich geschmückten Kamin. Vermutlich inspiriert von „Tatsächlich… Liebe“ hält er beschriftete Plakate hoch, eine Ankündigung folgt. Nach einer kleinen Einleitung steht auf einem der Plakate: „Ich muss euch was sagen!“ Etliche Plakate und eine „dramatische Pause“ später ist die Katze dann aus dem Sack: Es wird ein „LOL“-Weihnachtsspezial geben!

Weihnachtsstimmung auch bei den Fans

Die Fans von „LOL“ können die Weihnachtszeit nach dieser Ankündigung sicherlich gar nicht erwarten. Unter dem Beitrag des Streaming-Anbieters sammeln sich freudige Reaktionen. Ein Fan kommentiert den Post mit den Worten: „Yeahhhh, Weihnachten vielleicht mal was anderes außer Kevin allein zu Haus!“ Eine weitere Followerin schreibt: „Da freue ich mich doch noch mehr auf Weihnachten.“ Und auch die Fans der Serie scheinen die Ähnlichkeit zu der „Tatsächlich… Liebe“-Szene zu sehen, es wird eifrig mit Fotos aus dem Film kommentiert.

Welche Comedians beim Weihnachts-Spezial von „LOL“ dabei sein werden, verrät Michael „Bully“ Herbig jedoch noch nicht. Fans der Serie müssen sich aber nicht mehr lang gedulden, auf einem der letzten Plakate steht „Gespoilert wird bald“. Es bleibt abzuwarten, ob die Ankündigung der teilnehmenden Comedians ähnlich kreativ umgesetzt wird.