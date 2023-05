Amazon Prime: Scharfe Kritik an „ABBA“-Doku – das sagt der Streaminganbieter

Wie die Konkurrenz, setzt auch Amazon Prime Video längst nicht mehr nur auf eingekaufte Filme und Serien, sondern produziert auch selbst Inhalte. Ob „Tom Clancy’s Jack Ryan“ mit „The Office“-Star John Krasinski in der Hauptrolle, die Superhelden-Reihe „The Boys„, oder das „Herr der Ringe“-Spin-off „Die Ringe der Macht“ – Amazon Prime Video weiß sein Publikum zu unterhalten.

Auch beim Thema Dokumentationen mischt der Streaminganbieter mit. Doch ausgerechnet hier gibt es jetzt noch vor der Veröffentlichung eines neuen Projekts massive Kritik an Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video zeigt Stalker-Geschichte

Grund für die Aufregung ist die Dokumentation „Take A Chance“, die am 19. Mai 2023 auf der Plattform erscheinen soll. Thema des Films: die Stalking-Geschichte von „ABBA“-Sängerin Agnetha Fältskog. Der Niederländer Gert van der Graaf verliebte sich damals untersterblich in die Schwedin, doch aus seiner Liebe wurde eine Obsession.

Van der Graaf entwickelte sich zum Stalker, stellte ihr nach und tauchte vor ihrem Haus auf. Es folgte ein Kontaktverbot und die Ausweisung aus Schweden. Jetzt will Amazon Prime Video die Geschichte nochmal neu aufrollen. Das Problem: Während Gert van der Graaf in vollen Zügen von seinem Stalker-Dasein erzählen kann, kommt Agnetha Fältskog selbst nicht zu Wort.

Streaminganbieter erklärt sich

Fans der Sängerin sind entsetzt darüber und fordern, den Film nicht zu veröffentlichen. Eine Petition soll das Vorhaben jetzt stoppen.

Auf Anfrage dieser Redaktion sagt ein Prime Video-Sprecher: „Wir hätten gerne Agnetha Fältskog Position in ‚Take A Chance‘ dargestellt, leider hat sie sich dagegen entschieden. Doch auch, wenn wir ihre Perspektive nicht aus ihrer Sicht konkret darstellen konnten, kommen in der Dokumentation Expertinnen und Experten und Personen zu Wort, die für sie sprechen können und eine balancierte Darstellung der Ereignisse ermöglichen. Gleichzeitig ermöglicht die Perspektive von Gert van der Graaf, die von Expertinnen und Experten eingeordnet wird, Einblicke in die Denk- und Handlungsweise eines Stalkers.“

Und weiter: „Neben der Geschichte von Agnetha und Gert beleuchtet die Doku damit ein größeres Thema: nämlich das Thema Stalking generell. Ein wichtiges Thema, von dem hunderttausende Frauen betroffen sind.“

Bedeutet, die Dokumentation wird wie geplant bei Amazon Prime veröffentlicht.