Amazon Prime: Unglaublich! So viel Geld kostet eine einzelne „The Boys“-Folge

Mit der Superhelden-Serie „The Boys“ räumt Amazon Prime aktuell einige Preise ab – darunter mehrere „Critics‘ Choice Super Awards“. Selbst für die Verleihung der Emmys ist die Produktion mehrfach nominiert gewesen.

Fans der Serie dürfte das nicht wundern. Immerhin überzeugt „The Boys“ mit einem originellen Drehbuch, tiefschwarzem Humor und unvergesslichen Schockmomenten. Hinzu kommt ein qualitativ hochwertiges Set-Design, kreative Kostüme und beeindruckende Spezialeffekte. Doch all das lässt sich Amazon Prime auch eine Menge Geld kosten.

Eine „The Boys“-Folge kostet Amazon Prime über 11 Millionen Dollar

Von den Zuschauern wird „The Boys“ vor allem für seine schockierende, blutige, urkomische und gleichzeitig höchst intensive Darstellung gefeiert. Auch wenn einigen Kritikern der Humor hin und wieder zu flach erscheint, steckt hinter der Eigenproduktion von Amazon Prime eine Menge Arbeit und ein noch viel höheres Budget.

Allein die erste Staffel hat den Streamingdienst 11,2 Millionen US-Dollar pro Folge gekostet, wie „BuzzFeed“ berichtet. Bei insgesamt acht Folgen liegen die Kosten für Staffel 1 somit bei schlappen 89,6 Millionen US-Dollar. Doch für Amazon Prime scheint sich das Investment ausgezahlt zu haben. Die Serie wird sofort zum Publikumsliebling und so erhöht der Streamingdienst das Budget für die kommende Staffel sogar noch.

Amazon Prime erhöht Millionen-Budget für „The Boys“

Die zusätzlichen Millionen sollen demnach in die Gehälter der Darsteller, visuelle Effekte sowie die Produktion von Stuntszenen geflossen sein. Showrunner Eric Kripke verrät im „Collider“-Interview 2020: „Sie haben unser Budget ein wenig aufgestockt.“ Wie hoch die Kosten für eine einzige „The Boys“-Folge inzwischen sind, ist nicht bekannt.

Doch das dürfte am Ende auch keine allzu große Rolle für die Öffentlichkeit spielen. Was zählt, ist das Endprodukt und das könne nur gut werden, wenn den Darstellern und Crew-Mitgliedern genug Zeit eingeräumt wird, um sich zu entfalten. Und Zeit ist bekanntlich Geld. „Es sind nicht nur die Bilder, die episch sind; ich glaube, die Emotionen sind in dieser Staffel etwas epischer, und das erfordert einfach etwas mehr Zeit für die Schauspieler“, erzählt Kripke damals über Staffel 2.

Und dieses Konzept scheint sich zu bewähren. Denn: Im Juni 2022 ist die Serie um eine weitere Staffel verlängert worden. Die Dreharbeiten zu Staffel 4 sind im August gestartet. Mit einem Release der neuen Folgen ist demnach leider erst Anfang 2024 zu rechnen. Jedenfalls hat es auch zwei Jahre gedauert, bis Staffel 3 erschienen ist.