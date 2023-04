Aaron Carter (34†): Jetzt herrscht Gewissheit! Todesursache steht fest

Es war ein Schock für Musik-Fans, als Aaron Carter am 6. November 2022 offiziell für tot erklärt wurde. Sein Bruder, Nick Carter, sorgte anschließend für herzzerreißende Szenen, als er wenige Stunden nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht mit seiner Band, den „Backstreet Boys“ wieder auf der Bühne stand.

In der Londoner „O2 Arena“ wurde dem Verstorbenen mit einer Diashow gedacht, Nick Carter selbst versagte die Stimme (Hier mehr dazu). Woran Aaron Carter gestorben war, blieb bislang unklar. Jetzt, fünf Monate später, steht die Todesursache fest.

Aaron Carters Todesursache steht fest

Der Sänger, der im Alter von gerade einmal 34 Jahren verstorben ist, hatte keine einfache Vergangenheit. Seine Drogenprobleme sorgten immer wieder für unschöne Schlagzeilen und kosteten ihn am Ende sein Leben.

Wie die Gerichtsmedizin am Dienstag (18. April) in Los Angeles mitteilte, sei Aaron Carter unter dem Einfluss von Drogen in seiner Badewanne ertrunken. Man hatte den Sänger leblos in seiner Badewanne in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien gefunden. Seitdem herrschte Ungewissheit (Hier mehr dazu).

Tod von Aaron Carter war ein Unfall

In Aaron Carters Autopsiebericht steht Angaben der Deutschen Presse-Agentur zufolge, dass eine Chemikalie nachgewiesen wurde, die mit Druckluft aus Dosen inhaliert werden kann, sowie Xanax, ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen Angstzustände.

Laut Behörde wurde der Tod als Unfall eingestuft. Mit der Gewissheit über seine Todesursache hat auch die Anteilnahme in den Sozialen-Medien wieder zugenommen. Bereits kurz nach dem Bekanntwerden der traurigen Nachricht meldeten sich die Fans des Sängers auf Instagram und Co. und gedachten dem Toten.

Ein offizielles Statement von seinem Bruder Nick Carter steht bislang noch aus. Zwei Tage vor der Veröffentlichung zeigte sich der „Backstreet Boys“-Star noch mit seiner Tochter beim Golfen.