Aaron Carter (34) ist tot: Nachbarn hörten Schreie aus seinem Haus

Für viele war er Teil ihrer Kindheit, seit Samstagabend (5. November) deutscher Zeit ist klar: Aaron Carter ist tot. Im Alter von 34 Jahren wurde der Sänger leblos in seinem Haus gefunden. Ein Schock für seine Fans, die Carter noch aus seiner Zeit als Teenie-Sänger kennen dürften.

Einen Tag nach der tragischen Meldung kommen jetzt erste Details ans Licht. Nachbarn haben gegenüber amerikanischen Medien über den Moment gesprochen, in dem der Körper von Aaron Carter entdeckt wurde.

Aaron Carter tot aufgefunden: Nachbarn hören Schreie

Die Todesursache für das plötzliche Ableben des Sängers ist bislang noch unklar. Eine Mitarbeiterin soll Aaron Carter in der Badewanne gefunden haben. Nachbarn berichten gegenüber „U.S. Sun“, dass sie laute Schreie aus dem Haus hörten.

Die Angestellte von Carter soll „Er ist tot, er ist tot“, geschrieben haben. Sein Agent hatte später die Todesmeldung bestätigt. Einer der Nachbarn, Tony Cheval, hatte mit seiner Frau noch versucht zu helfen. Der Fotojournalist verfügt aufgrund seiner Arbeit über einen Zugang zum Polizeifunk. Als er hörte, dass eine nicht mehr ansprechbare Person in der Nachbarschaft gefunden worden war, machte er sich mit seiner Frau auf den Weg.

Aaron Carter: Mutter von seinem Sohn in Trauer

Seine Frau sei Krankenschwester, habe direkt ihren Defibrillator gegriffen und sei mit ihm zum Nachbarhaus geeilt. Als die beiden anklopften, hörten sie die Schreie der Angestellten, die auf das Eintreffen der Polizei wartete, so Cheval gegenüber „U.S. Sun“.

Der plötzliche Tod des Sängers, der laut Freunden geplant hatte in naher Zukunft an neuer Musik zu arbeiten, sorgte für jede Menge Verkehr in der Nachbarschaft. Fotos zeigen außerdem, wie der Leichnam von Aaron Carter aus dem Haus abtransportiert wurde und die Mutter seines Sohnes, Melanie Martin, vor dem Grundstück trauert.

Aaron Carter wurde bereits als Kind berühmt. Er ist der kleine Bruder von „Backstreet Boys“-Star Nick Carter und stand schon mit neun Jahren im Rampenlicht. An seine frühen Erfolge konnte Carter im Laufe der Zeit nicht mehr anknüpfen. Mit seiner Drogen-Vergangenheit sorgte er immer wieder für Schlagzeilen. Auf Social-Media-Plattformen wie Tiktok und Instagram ließ er seine Fans an seinem Leben teilhaben.