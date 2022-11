Aaron Carter (34) tot: Die Reaktion von Bruder Nick Carter ist herzzerreißend

Es war wohl das schwerste Konzert seiner Karriere. Nur wenige Stunden nachdem sein kleiner Bruder Aaron Carter in seinem eigenen Haus verstorben war, stand Nick Carter schon wieder auf der Bühne. Der 42-Jährige, der derzeit mit den „Backstreet Boys“ auf großer „DNA World Tour“ unterwegs ist, musste am Sonntagabend in London auf die Bühne.

Es war ein Abend voller Emotionen, ein Abend, der Nick Carter an seine Grenzen brachte. Auch, weil die „Backstreet Boys“ während der Show in der Londoner „O2 Arena“ dem verstorbenen Aaron Carter gedachten.

Nick Carter zeigt seine Trauer auf der Bühne

So wurde auf der riesigen Leinwand eine Diashow mit Fotos von Nick und Aaron Carter eingespielt. Es war der Moment, an dem Nick Carter die Stimme versagte, wie Videos vom Auftritt zeigen. Bandkollege Kevin Richardson übernahm dann das Wort und sprach im Namen von Nick Carter.

Die „Backstreet Boys“ seien eine Familie, so der 51-Jährige. Man sei gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen. „In dieser Nacht sind unsere Herzen schwer, weil wir jemanden aus unserer Familie verloren haben“, so Kevin weiter, während im Hintergrund AJ, Brian und Howie Nick Carter in den Arm nehmen. Es sind Szenen, die zu Tränen rühren.

Aaron Carters Tod war am Samstagabend (5. November 2022) bekannt geworden. Der 34-jährige Sänger soll laut Medienberichten leblos in seiner Badewanne gefunden worden sein. Wenig später hatte sich auch Nick Carter zu Wort gemeldet. In einem beeindruckenden Statement auf Instagram schrieb der „Backstreet Boy“: „Mein Herz wurde heute gebrochen. Auch wenn mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, ist meine Liebe für ihn niemals verschwunden. Ich habe immer gehofft, dass er eines Tages einen gesunden Lebensweg und die Hilfe, die er so dringend gebraucht hätte, findet.“

Und weiter: „Manchmal wollen wir jemandem die Schuld für den Verlust geben. Aber die Wahrheit ist, dass die Sucht und psychische Krankheiten hier die wahren Schurken sind. Ich werde meinen Bruder so sehr vermissen, dass niemand es sich vorstellen kann.“ Mit dem Song „Incomplete“ gedachten die „Backstreet Boys“ dann dem verstorbenen Aaron. Die Todesursache ist noch ungeklärt.