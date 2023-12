Wetter in NRW außer Rand und Band – HIER wird es richtig spannend

Wer in diesem Jahr auf weiße Weihnachten gehofft hatte, wurde schwer enttäuscht. Das Wetter in NRW verpasste allen hoffnungsvollen Menschen einen Strich durch die Rechnung.

Stattdessen hält das Wetter in NRW an den Feiertagen einige Überraschungen parat…

Wetter in NRW weiterhin ungemütlich

An Weihnachten bleibt das Wetter ziemlich aufregend. Es soll stürmisch werden und zusätzlich viel regnen, was die Probleme mit dem Hochwasser noch schlimmer machen dürfte. Mehr Infos zur aktuellen Unwetter-Lage liest du hier.

Besonders am ersten Weihnachtsfeiertag soll es in Nordrhein-Westfalen zwar feucht, allerdings weniger fröhlich werden. Das schlimmste Wetter gibt es am Nachmittag, wenn eine große Regenfront aus dem Westen kommt und weiter nach Osten zieht.

Wetter in NRW bringt keine Entspannung

Laut „Wetter News“ können allein in NRW innerhalb eines Tages zwischen 10 und 20 Litern Regen pro Quadratmeter fallen. Dazu gesellen sich kräftige bis stürmische Windböen, die das ungemütliche Wetter komplett machen. Die Flüsse und Bäche, die schon voll sind, werden wegen des zusätzlichen Regens weiterhin strapaziert.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag soll das Unwetter weichen. Dadurch soll es insgesamt trockener werden. Ab und zu kann sogar die Sonne rauskommen. Regionen, die vom Hochwasser betroffen sind, sollen dadurch entlastet werden.

„Wetter News“ zufolge sollen die Höchsttemperaturen bei ungefähr zehn Grad liegen. Mancherorts schmilzt dadurch der Schnee. Das zusätzliche Wasser gelangt in die bereits gefüllten Bäche und Flüsse, deshalb könne noch keine Entwarnung für die Hochwassersituation gegeben werden.