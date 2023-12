Wetter in NRW: Experte wird vor Weihnachten deutlich – „Vorsicht, Vorsicht!“

Am Sonntag (24. Dezember) beginnen die Weihnachtstage und was wir uns vorher alle vorher schon gefragt haben, steht jetzt fest: Wie wird das Wetter in NRW an Heiligabend? Die Antwort: Nasses Tauwetter statt weiße Weihnachten.

Einer hatte bereits Anfang Dezember den richtigen Riecher – Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Und der hat auch die neueste Wettervorhersage mit dem Wetter für das Weihnachtswochenende und die Feiertage.

Wetter in NRW: So wird es an Weihnachten

Als es Anfang Dezember kalt war und wir endlich mal wieder Schnee in NRW hatten, da haben die ersten gehofft, dass sich die Kälte hält und im besten Fall an Heiligabend für eine weiße Weihnacht sorgt. „Vorsicht, Vorsicht“, hatte Dominik Jung schon damals gemahnt. Und er sollte Recht behalten. Uns erwartet ein mildes und graues Weihnachten. „Wir erwarten ein Weihnachtsfest mit Temperaturen um die 10 Grad“, sagt Jung.

+++ Unwetter tobt über NRW: Deichbrüche drohen ++ Feuerwehr: „Wie dick es wirklich kommt, kann keiner sagen“ +++

Auch im generellen soll der Dezember deutlich wärmer ausfallen als die letzten Jahre. Für den heutigen Samstag (23. Dezember) heißt das bei uns NRW sieben bis zehn Grad und häufig auch Regen. Laut Jung gibt es im Südwesten auch Hochwassergefahr. In der Nacht sind die Temperaturen bei sieben Grad bei weiterhin regnerischen Wetter. „Zum Heiligen Abend ist nichts zu sehen von Winterwetter“, sagt Jung. Sonntag (24. Dezember) erwarten uns neun bis zwölf Grad, dazu gibt es viel Wind und Regen.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Wetter in NRW: Weihnachtsfeiertage werden mild und grau

Und genau so soll es auch am Montag (25. Dezember) dem ersten Weihnachtsfeiertag weitergehen. Sehr mild bei vier bis elf Grad und im Westen mit neuem Regen. Dienstag (26. Dezember) der zweite Weihnachtsfeiertag soll dann im Westen etwas trockener werden bei milden fünf bis elf Grad.

Das könnte dich auch interessieren:

Nach den Weihnachtsfeiertagen soll dann am Mittwoch (27. Dezember) der Regen zurück in den Westen kommen bei milden sechs bis elf Grad. Auch Donnerstag (28. Dezember) erwartet uns ein Tag mit Regen und milden fünf bis zehn Grad. Freitag (29. Dezember) bewölkt bei vier bis elf Grad. Und am Samstag (30. Dezember) ähnlich bei milden sechs bis elf Grad. „Aber zu Silvester könnte es dann wieder deutlich nasser werden“, so der Wetter-Experte.