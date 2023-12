Unwetter verwüstet NRW: Auto durch Windböe in Rhein geschleudert ++ Person unter Baum begraben

Kurz vor Weihnachten nimmt das Wetter in NRW nochmal heftig Fahrt auf. Am Donnerstag (21. Dezember) hielt ein Unwetter das Land fest im Griff. Experten warnten vor heftigen Sturmböen, Dauerregen sogar Tornados könnten über NRW hinwegfegen (hier mehr Infos dazu).

In NRW zogen zahlreiche Veranstalter und Betreiber drastische Konsequenzen. Viele Weihnachtsmärkte und Parks zogen zum Schutz der Besucher die Reißleine. Auch die Deutsche Bahn hatte auf zahlreichen Strecken mit den Auswirkungen von umgefallenen Bäumen zu kämpfen. Auch am Freitag ist die Gefahr laut Deutschem Wetterdienst noch nicht ganz gebannt. Alle Infos zum Unwetter in NRW erfährst du in unserem aktuellen Newsblog.

+++ HIER Newsblog aktualisieren +++

Unwetter in NRW: Feuerwehren im Dauereinsatz

Freitag (22. Dezember):

11.24 Uhr: Seit Donnerstag fegen Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometer über Mülheim hinweg. 20 Einsätze kann die lokale Feuerwehr seit Donnerstag bislang verzeichnen. Betroffen waren dabei nahezu alle Mülheimer Stadtteile. Im Bereich Fischenbeck stürzten so etwa mehrere Bäume auf die Fahrbahn und rissen dabei eine Telefonleitung um.

Besondere Vorsicht gilt derzeit auch im Bereich der Ruhr. Denn der Fluss hat die Hochwassermeldeschwelle überschritten. Die Feuerwehr beobachtet die Lage, um im Ernstfall einschreiten zu können. Entsprechend besteht auch in den kommenden Tagen insbesondere in Wäldern und Parkanlagen noch eine Gefahr durch Sturmschäden.

11.11 Uhr: Die Feuerwehr Köln zieht am Freitag eine erschreckende Einsatzbilanz. Das Sturmtief „Zoltan“ führte in der NRW-Stadt zu 285 Einsätzen. „Der Großteil der Einsätze sind abgeknickte Äste, abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume und Gerüste“, so die Einsatzkräfte auf Facebook. Im Zollhafen wurde etwa am Donnerstag eine Person unter einem Baum begraben. Sie konnte gerettet werden und wurde aufgrund von Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

„In der Alfred-Schütte-Allee wurde eine Lagerhalle abgedeckt und stürzte teilweise ein. Außerdem ist ein Strommast der DB umgeknickt und Trümmerteile sind auf DB-Anlagen gestürzt“, heißt es weiter. Nach wie vor bittet die Feuerwehr Köln um Vorsicht, denn immer noch drohen lose Gebäudeteile herabzufallen.

11 Uhr: Eine 36-jährige Autofahrerin aus Dortmund hatte am Donnerstagabend Glück im Unglück. Sie war auf der Merklinder Straße in Castrop-Rauxel unterwegs, als plötzlich ein Baum auf die Straße stürzte. Der Baum traf das Fahrzeug hinten rechts am Dach. Dabei wurden drei Kinder im Alter von 2, 6 und 9 Jahren, die auf der Rückbank saßen, leicht verletzt. Die betroffene Straße ist derzeit gesperrt, denn auch ein weiterer Baum drohte umzustürzen.

9.39 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch an Heiligabend mit zeitweise starkem Regen. Vor allem im Bergischen Land, im Sieger- und Sauerland und im Weserbergland bleibt es weiterhin nass. Auch in Ostwestfalen und in der Eifel könne es bis zum Sonntag kräftig regnen. Am Rhein müssen sich Anwohner nach einer Prognose der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) über Weihnachten auf ein zweites Winter-Hochwasser einstellen.

9.27 Uhr: Eine 19-jährige Autofahrerin in Rees (Niederrhein) erlebte am Donnerstagabend einen großen Schockmoment. Gemeinsam mit einem 23-Jährigen war sie in Richtung Haffen unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich von einer riesigen Windböe erfasst wurde. Die Fahrerin verlor die Kontrolle und konnte nicht mehr verhindern, dass ihr VW Polo im Altrhein landete. Das Fahrzeug musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Die beiden Insassen konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurden leicht verletzt.

8.14 Uhr: Im Kreis Paderborn wurden zwei Auto-Insassen bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 41-Jährige war mit ihrem Seat Ibizia auf der Wewerschen Straße unterwegs. Zu spät bemerkte sie dabei, dass ein Baum auf der Fahrbahn lag. Sie fuhr über den Baumstamm drüber, wodurch nicht nur die Front ihres Autos beschädigt wurde, sondern auch der Unterboden. Infolge traten Betriebsstoffe aus. Noch bevor diese von der Fahrbahn entfernt werden konnten, befuhr eine 56-jährige Autofahrerin die Straße. An der betroffenen Stelle verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, es landete im Straßengraben. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihr 16-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

7.41 Uhr: Die Gefahr am Rhein und anderen Flüssen in NRW ist derzeit noch nicht gebannt. Erneute Regenfälle könnten die Pegel weiter ansteigen lassen. Je nach Wetterentwicklung könnte in Duisburg-Ruhrort die erste Hochwassermarke von 9,3 Metern zwischen den Jahren erreicht werden, berichtet die „Rheinische Post“. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg bitten derzeit auch alle Hundebesitzer darauf zu achten, dass ihre Hunde in den Deichen keine Löcher in die Grasnarbe graben. „Im Falle eines Hochwassers können diese Löcher ausgespült werden und die Standsicherheit des Deiches gefährden, denn eine dichte und stabile Grasnarbe ist eine wesentliche Voraussetzung für die Funktion des Deiches“, heißt es in einer Mitteilung.

Auch in Köln könnte in der Nacht zu Samstag die erste Hochwassermarke von 6,2 Metern erreicht werden. Schiffe dürfen dann nur noch mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Düsseldorf hatte am Donnerstag bereits erste Maßnahmen ergriffen, um sich vor einem drohenden Hochwasser zu schützen.

7.28 Uhr: Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, ist in Herten am Donnerstagabend ein Baum in ein Mehrfamilienhaus gekracht und hat dort erhebliche Schäden am Dach angerichtet. Die Feuerwehr musste ausrücken, um das Dach von dem meterlangen Baum zu befreien. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

In Herten ist am Donnerstagabend ein Baum in ein Mehrfamilienhaus gekracht. Foto: 7 aktuell Foto: 7aktuell.de/ RD

6.27 Uhr: Laut Deutschem Wetterdienst sei die Unwetter-Gefahr auch am Freitag noch nicht gebannt. Doch das Sturmtief „Zoltan“ zieht mehr und mehr in Richtung Baltikum ab. Heute früh kommt es vereinzelt weiterhin zu kurzen Gewittern mit Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde.

6.15 Uhr: Hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehr waren aufgrund des Sturmtiefs „Zoltan“ bis in die späten Donnerstagabendstunden vielerorts in NRW im Dauereinsatz. Zahlreiche Bäume waren am Donnerstag in Oberleitungen, auf Häuser und Autos gestürzt und hatten so für Chaos in ganz NRW gesorgt. Außerdem war ein Baum auf die A1 bei Leverkusen gestürzt und hatte zwei Fahrspuren in Richtung Dortmund blockiert. Nach einer ersten Bilanz der Feuerwehren wurde durch das Unwetter niemand ernsthaft verletzt. Auch Überschwemmungen wurden vielerorts gemeldet.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Portal „zuginfo.nrw“ meldete am Freitagmorgen für 72 Regionalzug, -bahn und S-Bahnverbindungen Einschränkungen. Nach wie vor kommt es im Nah- und Fernverkehr zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Wer am Freitag eine Reise antreten will, dem sei gut daran geraten, seine Verbindung vor Fahrtantritt zu überprüfen.

Unwetter in NRW: Verletzte und Unfälle durch umgekippte Bäume

Donnerstag (21. Dezember):

22.14 Uhr: In der Hüller Straße in Bochum gab es ebenfalls einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen aus einem Auto befreit und dann dem Rettungsdienst übergeben werden mussten.

20.35 Uhr: Auf der B7 bei Warburg gab es unterdessen einen Unfall, bei dem ein Gefahrenguttransporter ebenfalls gegen einen umgestürzten Baum gefahren ist. Und auf der B252 bei Steinheim prallte ein Auto ebenfalls gegen einen Baum. Dahinter gab es dann gleich noch zwei Auffahrunfälle.

In Recklinghausen war indes ein Baum auf die Oberleitung einer Eisenbahnstrecke an der Vinckestraße gefallen. Die Strecke wurde komplett gesperrt. Hier fährt kein Zug mehr.

20:28 Uhr: In Düsseldorf gab es bisher 40 wetterbedingte Einsätze. In Hubbelrath stürzte ein Baum auf eine Landstraße und ein Auto mit zwei Insassen fuhr direkt hinein. Eine Person wurde leicht verletzt.

Bahnverkehr in NRW teilweise lahmgelegt

18.53 Uhr: Auch in Düsseldorf hat der Weihnachtsmarkt geschlossen. Ebenso in Essen-Steele, Bielefeld und Köln. Am frühen Abend wurde auch der Cranger Weihnachtszauber wegen starkem Regen und Sturmböen vorzeitig geschlossen.

18.39 Uhr: Aufgrund des Sturms findet kein China Lights im Zoo Köln statt. Tickets, die für den Donnerstag gültig sind, können aber an einem anderen Veranstaltungstag genutzt werden.

18.04 Uhr: Das Sturmtief „Zoltan“ sorgt derzeit für über 23 Einsätze der Feuerwehr Bochum. Zahlreiche Bäume sind am Donnerstag auf Häuser und Autos gestürzt. Die Feuerwehr Bochum ist mit über 40 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Bochum im Einsatz. Die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes warnt bis 23 Uhr vor teilweise schweren Sturmböen.

17.51 Uhr: In Bielefeld musste die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk zu einem Pferdehof ausrücken. Weil das Abwassernetz und die Felder rund um den in einer Senke liegenden Hof das viele Regenwasser nicht mehr aufnehmen konnten, sei dort der Keller vollgelaufen und drohte zeitweise weitere Flächen zu überschwemmen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auf rund 650 Quadratmetern habe das Wasser zeitweise mehr als einen Meter hoch gestanden und musste mit Hochleistungspumpen abgepumpt werden.

17.37 Uhr: Nach Angaben eines Polizeisprechers soll in Willebadessen (NRW) am Mittag ein Baum auf einen Regionalzug gekracht sein. Reisende sollen bei dem Unglück nicht verletzt worden sein. Allerdings mussten 200 Passagiere diesen kurzfristig verlassen. Weil auch Oberleitungen dabei beschädigt wurden, bleibt die Strecke bei Paderborn noch bis zum Donnerstagabend gesperrt.

Auch weitere NRW-Strecken wurden das Unwetter zeitweise lahm gelegt. Wegen mehrerer Bäume auf den Gleisen im Sauerland mussten zwischen Neuenrade und Fröndenberg Bahnreisende auf Busse umsteigen. Ähnlich sieht es in weiteren Teilen Deutschlands aus.

Nächster Weihnachtsmarkt in NRW macht dicht

17.16 Uhr: Der Bochumer Weihnachtsmarkt zieht am Donnerstagabend doch komplett die Reißleine. Noch am Vormittag hatten die Veranstalter zunächst nur eine drastische Entscheidung für den fliegenden Weihnachtsmarkt gezogen, der nicht über die City fahren sollte. „Aufgrund der sich aktuell weiter verschlechternden Wetterlage und der für diesen Abend angekündigten Sturmböen schließt der Bochumer Weihnachtsmarkt zum Schutz der Händlerinnen und Händler sowie Besucherinnen und Besucher am Donnerstagabend“, heißt es mit Stand von 17.07 Uhr in einer aktuellen Mitteilung des Stadtmarketings. Noch sei unklar, ob die Veranstalter in den kommenden beiden Tagen Entwarnung geben können und der Weihnachtsmarkt und seine Attraktionen wieder wie gewohnt öffnen beziehungsweise stattfinden können.

16.16 Uhr: Auch auf der Strecke zwischen Hagen und Witten Hauptbahnhof sorgt derzeit ein Zug auf den Gleisen für Verspätungen und Ausfälle. Davon seien laut Zuginfo.nrw der RE4, der RE16, die RB40 und die S5 im Ruhrgebiet betroffen. Pendler in dem betroffenen Bereich sollten derzeit vor Fahrtantritt unbedingt ihre Verbindungen überprüfen, sonst droht eine böse Überraschung. Noch ist unklar, wie lange es auf der Strecke zu Einschränkungen kommt.

15.45 Uhr: Nach Informationen von DER WESTEN soll zwischen Essen Hauptbahnhof und Essen-Kray-Nord ein Baum infolge des Unwetters in die Oberleitung gestürzt sein. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage mitteilt, sind die Auswirkungen des Schadens derzeit bis nach Gelsenkirchen zu spüren. Denn die Bahnen S2 und RE2 würden am Gelsenkirchener Hauptbahnhof normalerweise wenden.

Die Folge sind derzeit Ausfälle auf den betroffenen Linien. Auch der RE42 sei von dem Oberleitungsschaden betroffen. Er müsse derzeit zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Gelsenkirchen Hauptbahnhof umgeleitet werden und halten außerplanmäßig in Oberhausen und Essen-Altenessen. Pendler an den Hauptbahnhöfen in Mülheim und Essen schauen derzeit in die Röhre, denn die Halte entfallen hier derzeit für den RE42. Wie lange es dauern wird, die Strecke wieder vom Baum zu befreien, dazu kann die DB-Sprecherin derzeit noch keine zuverlässigen Angaben machen. Alternativ können Pendler, die mit dem RE42 fahren wollten, die S1 sowie die lokalen Straßenbahnlinien nutzen.

Nächste Weihnachtsmärkte mit Hiobsbotschaft

14.02 Uhr: Über Oberhausen fegt das Sturmtief am Donnerstag mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 und 80 Kilometern pro Stunde hinweg. Zumindest einen Veranstalter bewegt das auf dem City-Weihnachtsmarkt am Altmarkt zum Handeln. „Für heute sagen wir alles ab“, sagt Maximilian Janetzki auf Nachfrage der „WAZ“, „morgen gucken wir situativ, wie es weitergeht.“ Auch hier stehe die Sicherheit der Gäste an erster Stelle. Die Hoffnungen sind groß, dass zumindest am Freitagabend der weihnachtliche Betrieb wieder regulär laufen kann, denn dann würde eigentlich der Höhepunkt des City-Weihnachtsmarkts anstehen. Mehr dazu liest du bei der „WAZ“.

13.57 Uhr: Der nächste Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet schließt. Dieses Mal kommt die Meldung aus Recklinghausen. „Sollten weitere Maßnahmen in Bezug auf das Sturmtief getroffen werden müssen, die das städtische Angebot möglicherweise einschränken, wird dies ebenfalls kurzfristig gemeldet“, heißt es in einer Pressemitteilung.

13.43 Uhr: Mittlerweile hat auch der Phantastische Lichter-Weihnachtsmarkt die Reißleine gezogen. Aufgrund des Sturms werde der Weihnachtsmarkt am Donnerstag nicht öffnen, teilten die Veranstalter mit. Am Freitag soll es dann zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder losgehen.

13.21 Uhr: Wann genau das Unwetter in NRW am Donnerstag seinen Höhepunkt erreicht, kann laut Deutschem Wetterdienst noch nicht genau prognostiziert werden. Gerade im Bergland und im Hochsauerland müssen sich Anwohner vor dem Sturmtief „Zoltan“ in Acht nehmen. Hier drohen teils orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde. Diese gehen mit schauerartigen Regenfällen einher. Diese brisante Wetterlage könnte uns laut Experten sogar noch bis Heiligabend erhalten bleiben.

11.44 Uhr: Die Veranstalter des Weihnachtsmarkts Bochum reagieren ebenfalls auf die Unwetter-Warnung. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Kilometer pro Stunde. Zwar können wetterfeste Besucher am Donnerstag trotz Sturmböen und Dauerregen auf den Bochumer Weihnachtsmarkt wagen. Doch leider muss die Hauptattraktion – der fliegende Weihnachtsmann – ausfallen, wie das Bochumer Stadtmarketing auf Nachfrage der „WAZ“ mitteilt. Schon am Mittwoch (20. Dezember) konnte der Weihnachtsmann seine Reise über die Bochumer Innenstadt aufgrund der Wetterlage nicht antreten.

Warnung vor Hochwasser

11.12 Uhr: Dauerregen und schwere Sturmböen halten auch die NRW-Landeshauptstadt am Donnerstag fest im Griff. Die Stadt begann am Morgen damit, eine mobile Schutzmauer zwischen Rhein und Altem Hafen aufzubauen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Der Pegelstand liegt am Rhein aktuell bei 5,64 Metern. Ab einem Pegelstand von 7,1 Metern müssen die ersten Einschränkungen für die Rheinschifffahrt vorgenommen werden. Ab einem Pegelstand von 8,8 Metern musst diese komplett eingestellt werden. Die Stadt Düsseldorf rechnet allerdings mit dem Schlimmsten.

„Wir erwarten in der Prognose für den 27. und 28. Dezember eine Hochwasserwelle, die ungefähr bei acht Metern bis 8,50 Metern liegt“, sagte Frank Heuner, technischer Leiter des Stadtentwässerungsbetriebs. Das sei das Signal, aktiv werden zu müssen, um die Düsseldorfer Altstadt vor dem Hochwasser zu schützen. Wie die Stadt mitteilt, wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen.

+++ Phantastischer Lichterweihnachtsmarkt Dortmund: Mann dreht wegen Ticket-Irrsinn wieder um – DAS müssen Besucher wissen +++

Als Erstes wurden bereits die Auslassschieber der Düssel im Bereich der Altstadt geschlossen, um zu verhindern, dass über die Düssel das Rheinwasser in die Stadt fließt. Der Wasserspiegel des Spee’schen Grabens wurde vorher um etwa 60 Zentimeter gesenkt. Dies ist erforderlich, um das Wasser der Düssel, das nun nicht mehr in den Rhein fließen kann, aufzufangen.

Weihnachtsmarkt Essen und Duisburg & Westfalenpark bleiben dicht

10.51 Uhr: Auch die Stadt Duisburg hat sich am Donnerstag gegen eine Eröffnung des Weihnachtsmarkts entschieden. „Wegen einer amtlichen Warnung vor Sturm mit starken Böen bleibt der Duisburger Weihnachtsmarkt am heutigen 21. Dezember geschlossen. Die Sicherheit von Besucherinnen und Besuchern hat ebenso Vorrang wie die Sicherheit der Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten“, teilt der Veranstalter Duisburg Tourismus auf Facebook mit.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Der Weihnachtsmarkt Duisburg bleibt am Donnerstag (21. Dezember) geschlossen.

10.30 Uhr: Wie zunächst die „Ruhrnachrichten“ berichteten, wird auch der Dortmunder Westfalenpark am Donnerstag seine Türen geschlossen halten. Dies geschehe „aufgrund der stürmischen Wetterlage und der damit verbundenen möglichen Risiken“. Dies bedeute auch bittere Konsequenzen für die Veranstaltung „Winterleuchten“, die noch bis zum 7. Januar 2024 läuft. Wenn sich das Wetter bessert, werde der Westfalenpark am Freitag wieder öffnen, heißt es von der Stadtverwaltung.

Auch der Tierpark Hamm schließt aufgrund des Sturmtiefs deutlich früher als gewohnt. „Wenn sich die Wetterlage bis morgen wieder beruhigt hat, öffnen wir wieder ab 9 Uhr“, teilten die Betreiber auf Facebook mit.

Weitere News:

10.24 Uhr: Der Weihnachtsmarkt Essen gab am Donnerstagvormittag die Hiobsbotschaft bekannt: Aufgrund der extremen Wettervorhersage bleibt der Weihnachtsmarkt am Donnerstag komplett geschlossen. „Eure Sicherheit liegt uns am Herzen, und wir möchten kein Risiko eingehen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und hoffen auf euer Verständnis. Passt gut auf euch auf und bleibt sicher!“, teilte die Stadt auf Facebook mit. Mehr dazu liest du hier. (mit dpa)