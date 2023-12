Wetter in NRW: Nächste Hiobsbotschaft! Jetzt kommt es richtig dicke

Das miese Wetter hält Menschen und Einsatzkräfte dieser Tage mächtig auf Trapp. Dauerregen und Unwetter haben die Flusspegel in den letzten Tagen auf Höchststände steigen lassen. Alles zur dramatischen Hochwasser-Lage kannst du hier in unserem News-Blog nachlesen >>>

Nach den Weihnachtsfeiertagen entspannte sich die Lage zeitweise. Doch ab Freitag (29. Dezember) nimmt das Wetter in NRW wieder Fahrt auf. Viele Menschen fürchten Überschwemmungen. Auch Silvester-Fans schauen ganz genau hin.

Wetter in NRW: Kritische Lage zum Jahreswechsel

Neuer Tag, neue Unwetterwarnung. Am Donnerstag (28. Dezember) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber ausnahmsweise nicht vor ergiebigen Regenfällen, sondern vor kräftigem Wind. In den Morgenstunden können es in den Hochlagen des Sauerlands sogar Sturmböen sein. Dafür bleibt es zur Abwechselung aber immerhin überwiegend trocken.

Doch schon am Freitag erwartet die Meteorologen die nächsten schauerartigen Regenfälle. Auch Gewitter und Graupel sind laut dem DWD nicht ausgeschlossen. Weil die Temperaturen in Hochlagen wieder sinken, können in höheren Lagen über Nacht sogar ein paar Schneeflocken herunterkommen. Während es am Samstag überwiegend trocken bleiben soll, drohen ausgerechnet am Sonntag die nächsten Regenfälle.

Fällt Silvester ins Wasser?

Besonders in den Gebieten rund um die kritischen Deiche in Hamm, Duisburg und Oberhausen fürchten Anwohner noch höhere Pegel und volllaufende Keller. Zumal auch nach dem Jahreswechsel keine Besserung in Aussicht steht.

Auch Feuerwerks-Fans beobachten die Wetter-Lage in NRW mit besonderer Aufmerksamkeit. Sie hoffen darauf, das Jahr in der Silvesternacht mit einem ordentlichen Knall verabschieden zu können. Deshalb dürften die Aussichten bei ihnen nicht für Jubelstürme sorgen. Denn neben wechselhaftem Schauerwetter erwartet uns am Silvestertag in NRW nach Angaben der DWD-Experten ein kräftiger Südwestwind mit stürmischen Böen.

Das Anzünden der Böller und Raketen zu Silvester dürfte also kein Kinderspiel werden – wobei Feuerwerk ohnehin ja nicht in die Hände von Kindern gehört.